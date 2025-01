Campeão do BBB 24, Davi Brito entrega dica para vencer o reality show

Davi Brito, vencedor do BBB 24, abriu o jogo e deu uma dica importante para quem deseja entrar nas próximas edições do reality

Vencedor do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo e deixou uma dica importante para o público que deseja participar do reality show da TV Globo. Em entrevista recente ao 'Gshow', o baiano revelou a principal estratégia para vencer o programa.

De acordo com Davi, ser verdadeiro dentro da casa é a melhor saída para conquistar o prêmio. "Uma dica para você que quer ser campeão do Big Brother Brasil: seja somente você mesmo", declarou ele.

"Como você é na rua, você vai ser dentro da casa. Não é você que vai se fazer campeão, é o público lá fora que faz você ser campeão", completou Davi Brito. O jovem venceu a edição do BBB 24 com 60,52% dos votos do público em uma final contra Isabelle Nogueira e Matteus Amaral.

Recentemente, o ex-brother esteve nos Estúdios Globo para realizar a gravação da vinheta especial do BBB 25. Além de reencontrar antigos colegas de confinamento, Davi ainda conheceu pessoalmente participantes de outras edições como Babu Santana, Thelminha, Gleici Damasceno, Gil do Vigor, entre outros.

