Ex-BBB Caio Afiune sofre acidente doméstico com facão e passa por cirurgia

Ex-BBB da 21ª edição do reality, Caio Afiune mostrou um pouco do processo de recuperação em suas redes sociais; entenda o que aconteceu!

Ex-participante do BBB21, Caio Afiune(35) se tornou assunto nesta segunda-feira, 18, ao relembrar que sofreu um acidente doméstico com um facão e precisou passar por uma cirurgia em meados de outubro. O agricultor rompeu o tendão do pé esquerdo e, agora, segue no tratamento para recuperação.

Ele relembrou o acidente em recente entrevista à Quem, porém, já havia mostrado o processo nas redes sociais. "Olha quem voltou depois de 3 anos. E está só começando", escreveu Caio Afiune, em uma publicação no Instagram, fazendo referência à época do BBB quando ele também machou o pé .

"E aí, moçada. Cirurgia concluída com sucesso, tudo graças ao meu parceiro dr. Jorge Miguel. Depois volto pra contar tudo certinho, agora é descansar e manter o repouso. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada", mostrou o ex-BBB em outra publicação, feita em 20 de outubro.

Mais recentemente, ele explicou em resposta à um seguidor que questionou o que tinha acontecido com o objeto cortante. "Essa faca caiu no meu pé e, além de cortar, ela ainda rompeu meu tendão! Mas graças a Deus estou me recuperando muito bem", disse o influenciador.

No final da última semana, Caio também usou as redes sociais para desabafar sobre o processo de recuperação, que é lento e delicado. Nos comentários da publicação, diversos fãs e internautas demonstraram apoio ao ex-BBB.

"Mesmo nos dias difíceis, encontramos forças onde o coração se sente em casa. Nada como estar no campo, perto das raízes, para lembrar que até as pausas forçadas são parte do caminho. A recuperação é apenas um capítulo, mas a paixão pela terra e pela família permanece inabalável."

