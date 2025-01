Na companhia de Tadeu Schmidt , Beatriz Reis se emocionou ao voltar à casa do 'Big Brother Brasil' pela primeira vez desde o BBB 24

Nesta quinta-feira, 9, Beatriz Reis voltou à casa mais vigiada do Brasil pela primeira vez desde que deixou o BBB 24. Fazendo parte da Maratona Big Day, a ex-sister esteve ao lado de Tadeu Schmidt e expressou sua emoção ao pisar novemente na casa do Big Brother Brasil.

"Que emoção de estar aqui, gente. Já chorei e fiquei igual um panda. Mas já estou me recuperando, porque agora eu sou apresentadora e não posso estar chorando", confessou Bia.

Vale lembrar que, neste ano, Beatriz Reis integra o time da #RedeBBB. A apresentadora dividirá os flashes do programa, exibidos na programação da TV Globo, com Thiago Oliveira.

Assista ao momento:

Beatriz Reis posa com Gil do Vigor e fala sobre o BBB25

Em suas redes sociais, Beatriz Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Na última segunda-feira, 6, a ex-BBB publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece fazendo caras e bocas ao lado de Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, que também já participou do famoso reality show da Rede Globo.

Na legenda, Bia fez questão de aumentar ainda mais a ansiedade do público para a nova edição do Big Brother Brasil, que deve estrear no dia 13 de janeiro.

"Só temos uma coisa para dizer! O BBB25 vai pegar fogo Brasil", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "É maravilhoso ver vocês dois juntos, com tanta sintonia, boa energia e uma química incrível", escreveu um internauta. "Vai ser a melhor dupla desse BBB", disse outra. "Uma dupla de milhões", elogiou um terceiro. Veja o registro!

