Beatriz Reis chama atenção ao ostentar corpaço em cliques na Bahia: 'Gata'

A ex-BBB Beatriz Reis chamou a atenção dos fãs ao compartilhar alguns cliques ostentando seu corpaço após chegar na Bahia

Beatriz Reis, ex-participante do BBB 24, da Globo, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 27, ao compartilhar uma sequência de cliques ostentando seu corpaço.

A ex-sister viajou para à Bahia para curtir os últimos dias de 2024 e arrancou suspiros ao surgir usando um biquíni tomara que caia, enquanto tirara algumas fotos em frente ao espelho. Bia também postou algumas fotos na praia. "Cheguei, minha Bahia", avisou a famosa na legenda da publicação.

A beleza e boa forma de Beatriz impressionou os internautas, que rasgaram elogios nos comentários. "Linda", disse uma seguidora. "Gata e poderosa! Poderia ficar uma eternidade aqui te elogiando!", confessou outra. "Brilhando igual o sol da Bahia", afirmou uma fã. "Olha ela, cheia de charme e beleza", falou mais uma.

Vale lembrar que Beatriz estará no BBB 25, só que dessa vez ela atualizará os telespectadores do reality show sobre os acontecimentos da casa ao longo da programação da emissora. Ela estará ao lado de Thiago Oliveira, um dois apresentadores do 'É De Casa'. "É maravilhoso poder olhar para a minha trajetória, ver tudo que eu passei – eu praticamente vivi o programa inteiro, saí faltando cinco dias para acabar – e agora saber que vou iniciar o meu ano dessa forma novamente. Eu comecei 2024 nesse passo de mudança e vou iniciar 2025 no mesmo lugar em que minha vida foi mudada...", contou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

Beatriz Reis abre o coração e revela se ainda é virgem

A atriz Beatriz Reis, a Bia do Brás, havia revelado que era virgem quando ainda estava confinada no reality Big Brother Brasil 24, da Globo. Recentemente, a artista decidiu tocar no assunto novamente após ser massivamente questionada pelos seus seguidores.

Na conversa, a famosa revelou que ainda não teve relações sexuais, e que também, não tem pressa para mudar isso, pois aguarda pelo momento certo. "Para mim, é uma coisa comum. Sou ainda, para matar a curiosidade de vocês, tudo acontece quando tem que acontecer. Acredito que quando for a hora de perder, quando encontrar a pessoa certa, vou saber", pontuou. Saiba mais!

Leia também: Beatriz Reis revela bastidores de novo encontro com Deborah Secco após o BBB 24