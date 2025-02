Como Vitória Strada conheceu Mateus? Saiba história da dupla antes do BBB 25

Eliminado do BBB 25, Mateus, ex-dupla de Vitória Strada no reality show, contou detalhes do início da amizade com a atriz

O BBB 25 para Mateus! O arquiteto, que entrou como dupla de Vitória Strada no reality show da TV Globo, deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 18, com 65.3% dos votos do público.

Fora do confinamento, Mateus participou do programa 'Mais Você' nesta quarta-feira, 19, e conversou um pouco com Ana Maria Braga a respeito de sua trajetória no jogo. Ao longo do bate-papo, o ex-brother ainda revelou aos telespectadores como foi seu primeiro contato com a amiga.

De acordo com o eliminado da semana, ele e Vitória se conheceram em um Carnaval e firmaram a amizade após ficarem presos em um elevador. "A gente ficou próximo e desde o início achei ela muito divertida, só que a gente estreitou nossa relação, após esse episódio, no elevador", contou ele.

"A gente ficou preso um pouco mais de uma hora. Estava eu, ela e umas outras cinco pessoas, e era um after de uma festa. A gente ficou preso e a gente ficou fazendo um ao outro se sentir tão bem, a gente ria junto, a gente fez a paz um do outro, ali. Foi quando a gente decidiu amar um ao outro, assim", completou Mateus.

Mais cedo, Vitória Strada, que segue no jogo do BBB 25, fez um desabafo a respeito da falta que sentirá do amigo na casa. "Fazer o que tem que fazer: reunir forças para continuar aqui por mim, por ele, por todo mundo. É isso que vou fazer", declarou a sister.

Mais que amigos, best friends! Mateus fala como conheceu a Vitória e como viraram amigos 🥂 #BBB25#RedeBBB#MaisVocêpic.twitter.com/Qw2fcxL948 — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 19, 2025

Guilherme faz promessa após eliminação de Mateus

A eliminação de Mateus no quinto paredão do BBB 25 deixou alguns brothers reflexivos. Assim que o arquiteto deixou a casa mais vigiada do país, Vitória Strada, amiga pessoal do rapaz, foi confortada por outros colegas de confinamento.

Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 19, Guilherme garantiu que a atriz não está sozinha e prometeu que irá expor situações que viu contra a sister nos últimos tempos; confira detalhes!

