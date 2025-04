O funkeiro MC Daniel faz discurso misterioso nesta quarta-feira, 2, e alerta sobre não deixar ser enganado por pessoas falsas

Nesta segunda-feira, 2, o funkeiro MC Daniel, de 26 anos, decidiu abrir o coração e compartilhou um discurso sobre pessoas interesseiras nos stories de seu perfil no Instagram . Isso porque, no video, o famoso fala sobre não deixar ser enganado por falsas amizades.

Atualmente, o pai de Rás, fruto do relacionamento dele com a influencer Lorena Maria, tem apresentado programa no Multishow e lançou uma marca de bebidas com influenciadores famosos.

Após tomar o banho matinal, MC Daniel refletiu para os fãs: "Toma cuidado, viu? Quem tem filho grande é elefante. Toda esquina tem um marmanjo barbado querendo um trouxa para se apoiar. Não seja você o trouxa, tá bom? Tenha bom coração, ajude as pessoas, mas seja mais racional do que emocional. O ingrato dificilmente prospera", começou.

No desabafo, ele ainda alertou para que as pessoas saibam diferenciar as companhias: "Separe os interesseiros dos interessantes. Os interesseiros querem ou ser você, ou ter o que você tem, ou o que você dê para eles o que eles não conseguem conquistar sozinhos. Já os interessantes estão com você porque você é uma pessoa interessante. Se preocupe sempre com a opinião de quem te ama realmente, porque isso é o que vale no fim de tudo", ressaltou.

E completou: "Se não conseguir se afastar de pessoas negativas, Deus cuida do livramento", encerrou.

Confira:

MC Daniel faz discurso sobre pessoas interesseiras nesta quarta-feira, 2 pic.twitter.com/qMe3C0kpCD — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 2, 2025

Costela fraturada

MC Daniel usou as redes sociais para explicar o motivo de sua ausência no programa TVZ, do Multishow, na noite desta segunda-feira, 31. Em um vídeo, o funkeiro contou que sofreu uma fratura enquanto jogava uma partida de futebol e quebrou o sétimo arco costal.

“Infelizmente, eu fui inventar de dar banho no Rás ontem, no meu filho… Estou com a costela quebrada, fui inventar de dar banho nele e isso prejudicou ainda mais a minha costela”, começou. Confira!

Leia também: Mc Daniel reclama de falta de atenção e Lorena Maria dá resposta afiada