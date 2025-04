Grávida, Lucy Ramos impressiona com ensaio fotográfico com o marido: 'Casalzão'

Na reta final da primeira gestação, a atriz Lucy Ramos encantou ao postar um ensaio fotográfico que realizou com o marido, Thiago Luciano

Lucy Ramos usou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, para compartilhar os cliques de um ensaio fotográfico que realizou com o marido, Thiago Luciano. Os dois estão à espera da primeira filha, que se chamará Kyara.

Para as fotos, a atriz aparece usando um vestido longo preto, com um recorte discreto na barriga, e o diretor e cineasta surgiu com uma camisa e uma calça preto. "Os papais da Kyara", se derreteu a mamãe na legenda da publicação.

Em seguida, Lucy falou sobre a forma que é tratada por Thiago durante a gestação e se declarou. "Esses dias eu li uma frase que dizia: 'Uma mulher pode esquecer muitas coisas, mas jamais esquecerá a maneira como foi tratada durante sua gestação'. E ela é uma grande verdade, né lindezas? Sou grata ao meu parceiro, Thiago Luciano, por ter sido afeto, afago, porto seguro, ombro amigo, videomaker e carregador oficial das minhas coisas. Amor da minha vida, já há 18 anos", finalizou o texto.

O post recebeu diversos elogios. "Casalzão", disse um seguidor. "Lindos!! Que Deus os abençoe cada vez mais!", escreveu outra. "Parabéns! Que continue assim, faz muita diferença quando temos um parceiro em nossas noites acordadas!", falou uma fã. "Lindos", comentou a atriz Bianca Bin.

Na última segunda-feira, 31, a atriz chamou a atenção ao surgir usando um vestido branco, com uma abertura para destacar o barrigão de grávida. "Existe uma despedida silenciosa acontecendo… A mulher que fui dá espaço para que a mãe que já habita em mim possa nascer. E agora serei várias em uma. Pronta? Não sei, mas cheia de amor", disse ela.

Confira:

Lucy Ramos encanta ao mostrar os detalhes do quarto da filha

A atriz Lucy Ramos, que está na reta fina da primeira gestação, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes do quarto de Kyara, sua primeira filha com Thiago Luciano. Em seu perfil, ela postou fotos e um vídeo exibindo tudo o que escolheu para o cantinho da herdeira.

Uma das paredes tem o desenho dos quatro cachorros do casal e a natureza. O cômodo ainda conta com um berço de madeira, uma poltrona de amamentação, uma cômoda com trocador e uma cama estilo montessoriana.

"O cantinho da Kyara já está pronto para recebê-la e começar uma nova história. Tudo do jeitinho que pensei: delicado, minimalista e carregado de afeto em cada detalhe. Coração quentinho em ver tudo se materializando", disse a mamãe coruja ao postar o vídeo. Veja os posts!

