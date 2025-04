Mariana Ximenes faz rara aparição com o namorado em evento

De férias da TV após Mania de Você, da Globo, a atriz Mariana Ximenes curte evento junto com o namorado, o empresário Thiago Cordeiro. Veja as fotos

A atriz Mariana Ximenes curte suas férias da TV ao lado do namorado, o empresário Thiago Cordeiro. Longe da telinha desde o fim da novela Mania de Você, da Globo, ela fez uma rara aparição com o amado em um evento nesta quarta-feira, 2.

A loira e o amado apareceram lado a lado em uma exposição de arte em São Paulo e esbanjaram beleza nas fotos.

Mariana e Thiago estão juntos há um ano e vivem um relacionamento discreto. “Estou muito feliz”, disse ela para Ana Maria Braga no programa Mais Você.

Thiago tem 43 anos e é sócio fundador de uma empresa de armazenamento. Por sua vez, Mariana também está com 43 anos.

Mariana Ximenes curte evento com o namorado, Thiago Cordeiro - Foto: Edu Araujo / AgNews

Saiba como Mariana Ximenes conheceu Thiago Cordeiro

Recentemente, Mariana Ximenes deu detalhes de como conheceu o amado, Thiago Cordeiro, em entrevista a Marie Clarie. Ela relatou que o conheceu durante um curso imersivo de meditação de oito dias no México. “Aconteceu. A gente tem umas características parecidas. Ele gosta de ioga, é muito focado na saúde”, disse ela, que ressaltou que encontrou o que buscava. “Um relacionamento tem que ter todas as características de uma amizade. Escuta, conversa, respeito e, claro, amor.”

Vale lembrar que Mariana confirmou que estava namorando durante a festa de lançamento da nova novela. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a artista disse que não quer expor o relacionamento, mas negou que esteja escondendo o romance.

"Não me incomoda expor minha intimidade. É sim, um novo namorado. Estou feliz. Está tudo certo. Não vou me esconder, não tenho motivos. Mas também não tenho motivos para me mostrar. Sou espontânea. Você me pergunta, e eu respondo. É isso. Quero viver. Amo viver", falou a artista, que não assumia um relacionamento desde o término com o fotógrafo Victor Collor, em 2021.

