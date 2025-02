BBB 25: Vinicius toma punição gravíssima após atitude inacreditável

Gente?! Vinicius comete um erro inacreditável na casa do BBB 25 e a produção dá punição gravíssima para ele. Entenda o que aconteceu

O brother Vinicius teve uma atitude inacreditável na casa do BBB 25, da Globo, na tarde desta quarta-feira, 26, e levou uma punição gravíssima da produção . Tudo aconteceu enquanto ele tentava ajudar Aline a mudar o visual, mas terminou com ele perdendo 500 estalecas.

No início da tarde, Aline resolveu mudar o cabelo e cortou as tranças para ficar mais curtas. Para isso, ela pediu a ajuda de Vinicius. Com a tesoura em mãos, ele cortou as tranças e algo a mais. O rapaz passou a tesoura no fio do microfone da sister, o que causou um prejuízo financeiro para o programa .

Assim que percebeu o erro, Vinicius assumiu a culpa. Ele disse que cortou o microfone de Aline e pediu para a amiga não falar nada, já que eles não podem se comunicar quando estão sem o microfone.

Imediatamente, a produção viu a atitude dele e deu a punição gravíssima, na qual Vinicius perdeu 500 estalecas.

Vinicius está imune nesta semana após o Quarto do Desafio

O brother Vinicius teve uma missão na manhã desta quarta-feira, 26, após apertar o botão misterioso do BBB 25, da Globo. Logo cedo, ele encontrou o botão no jardim e apertou sem medo. Então, ele foi o quarto do desafio e conseguiu cumprir a tarefa.

Na tarefa, Vinicius precisava encontrar as letras da palavra VIP em um quarto totalmente escuro. Ele usou o tato para encontrar as letras espalhadas no meio de outros objetos e conseguiu cumprir a missão faltando pouco mais de 1 minuto para terminar o tempo.

Com sua conquista, ele está imune no paredão da semana e está no vip. Além disso, ele vetou duas pessoas da prova do líder: Maike e Vilma.

Leia o comunicado do apresentador Tadeu Schmidt com todos os detalhes: "Após o toque de acordar, eles vão encontrar um botão misterioso no gramado. A pessoa que apertar o botão já vai ter que vetar, de cara, um participante da prova do líder desta quinta-feira. Depois disso, essa mesma pessoa que apertou primeiro o botão vai para o quarto do desafio. Lá nesse quarto, que é completamente escuro, ela vai ter que encontrar as três letras da palavra VIP. Ela tem que encontrar as letras, sair do quarto e apertar um botão dentro do tempo determinado. Se ela conseguir completar a missão, ela vai para o vip, veta mais uma pessoa da prova do líder e ganha imunidade. Se ela não conseguir completar a tarefa, ela vai para a xepa, está fora da prova do líder e já está no paredão”.

