BBB 25: Vinicius aperta o botão misterioso e recebe missão

Vinicius encontra o botão misterioso no jardim do BBB 25, veta uma pessoa da prova do líder e é enviado para o quarto do desafio

O brother Vinicius já começou o dia com agitação nesta quarta-feira, 26, no BBB 25, da Globo. Ele apertou o botão misterioso que a produção colocou no jardim da casa e recebeu missão especial.

Para começar, Vinicius teve que vetar uma pessoa da prova do líder da semana. Ele escolheu vetar Maike. "Como eu fui vetado da prova do líder, eu vou vetar Maike. Principalmente porque ele vota na minha principal aliada”, afirmou ele.

Logo depois, o brother teve que ir até a despensa para buscar uma roupa para usar no Quarto do Desafio. Na sequência um dummy foi buscá-lo. Lá, ele terá que cumprir uma tarefa que pode ter uma consequência boa ou ruim.

No Quarto do Desafio, Vinicius terá que encontrar as letras da palavra VIP dentro do tempo determinado. Caso cumpra a missão, ele estará no VIP, poderá vetar mais uma pessoa da prova do líder e estará imune. Caso contrário, ele estará na xepa, está fora da prova do líder e irá para o paredão da semana.

Leia o comunicado do apresentador Tadeu Schmidt com todos os detalhes: "Após o toque de acordar, eles vão encontrar um botão misterioso no gramado. A pessoa que apertar o botão já vai ter que vetar, de cara, um participante da prova do líder desta quinta-feira. Depois disso, essa mesma pessoa que apertou primeiro o botão vai para o quarto do desafio. Lá nesse quarto, que é completamente escuro, ela vai ter que encontrar as três letras da palavra VIP. Ela tem que encontrar as letras, sair do quarto e apertar um botão dentro do tempo determinado. Se ela conseguir completar a missão, ela vai para o vip, veta mais uma pessoa da prova do líder e ganha imunidade. Se ela não conseguir completar a tarefa, ela vai para a xepa, está fora da prova do líder e já está no paredão”.