BBB 25: Vilma detona sister após atrito no Sincerão: 'Não quer se comprometer'

Em conversa com João Pedro, Vilma reclamou da justificativa de uma sister ao apontá-la durante a dinâmica do Sincerão desta segunda-feira (10)

Na madrugada desta terça-feira, 11, Vilma conversou com João Pedro no Quarto Fantástico sobre o Sincerão. A sister questionou os argumentos de Delma, que a chamou durante a dinâmica e a colocou como uma pessoa que "não merecia estar aqui".

"Agora me chamar lá na frente para não falar nada. Você entendeu o que ela falou?", disparou a estudante de Nutrição. "Ninguém entendeu. [...] Eu gosto dela, mas o que ela fez aí, não quer se comprometer com outra pessoa", respondeu o salva-vidas de rodeio. "Não quer se comprometer com ninguém", disparou a mãe de Diogo Almeida.

Em seguida, João Pedro falou que a sogra de Guilherme já a chamou no Sincerão outras vezes. Vilma, então, desabafa: "Agora ela me deixou o caminho aberto. Vou falar dela o que eu quiser. Pô, maior respeito, maior educação com ela. Nem no dia que ela que me deu a 'tortada' eu fiquei chateada com ela. Vi que ela ficou sem graça. Eu chamei: 'Dona Joselma, se a senhora quiser sentar aqui, pode sentar'. Vi que quando ela me via, ela queria voltar. [...] Eu que levei a 'tortada' mas não queria deixar ela sem graça. Não vou ficar de coisinha com ela. Aquela vez também falou nada com nada. Agora de novo. Ela não é confiável. [...] Não quero mais assunto, não", disparou.

O que Delma disse no Sincerão?

Anjo da semana, Delma escolheu Vilma como uma pessoa que "não merece estar aqui". Como justificativa, a dona de casa acusou a estudante de nutrição de não gostar quando é votada no Paredão e apontada em outras dinâmicas.

"Todo mundo fica reclamando, porque recebeu alvo, aquilo outro, falando de Dani e daqui a pouco está todo mundo abraçando, beijando, e parece que não aconteceu nada. E ela ficou com raiva porque não queria ser votada e levar os dois votos de Di [Diego Hypolito]", disse ela ao justificar a escolha.

Na hora de se defender, Vilma afirmou que ão entendeu nada que foi dito pela colega de confinamento. "Não entendi nada do que você falou, não sei nem me defender. Depois você vai ter que me explicar, porque eu nem tive conversa com você hoje sobre nada disso aqui. Você está falando de assuntos que eu voltei do Paredão... bem distantes. Então, não tenho nem resposta para você. Sinceramente? Você me decepciona, cara", disparou a sister.

No sofá da sala, Anamara, MC Binn e Sarah Andrade consideram que a pernambucana "pipocou" em seu posicionamento.

