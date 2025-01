BBB 25: Vidente revela qual dupla deve ser eliminada hoje: '78% de chance'

Exclusivo na CARAS Brasil: O vidente e tarólogo Val Couto abriu um jogo de cartas para analisar qual dupla deve ser eliminada no segundo paredão do BBB 25

O vidente e tarólogo Val Couto fez uma análise exclusiva para a CARAS Brasil sobre qual dupla deve ser eliminada no segundo paredão do BBB 25, da Globo. A disputa acontece entre as duplas: Diego e Daniele Hypolito, Edilberto e Raissa e Vitória Strada e Mateus. Um deles vai deixar o jogo nesta terça-feira, 28. Inclusive, segundo o vidente, as cartas dizem quem tem mais probabilidade de sair do reality show.

De acordo com Val Couto, a dupla Vitória Strada e Mateus tem mais chance de sair do jogo. "A Vitória e o Mateus, eles poderiam ter ganho o público de uma forma especial. Eu vejo que eles podem deixar o Big Brother hoje. As cartas não favorecem, de maneira nenhuma. Tem corte, tem fim de ciclo. A s minhas cartas estão me dando uma porcentagem de 78% de chance da Vitória Strada e do Mateus deixarem o Big Brother hoje ”, afirmou ele.

Ao analisar os jogos de cartas das outras duas duplas, ele disse que eles não devem ser eliminados. "O pai e a filha, não vejo chance deles saírem. Se saírem, vai ser por algo mínimo, mas não vejo essa possibilidade. Os irmãos, não vejo [saindo]. Vejo até o Brasil abraçando eles”, declarou.

Saiba como foi a formação do segundo paredão:

As duplas Vitória e Mateus, Diego e Daniele e Raissa e Edilberto disputam o segundo paredão do BBB 25, da Globo, e uma delas será eliminada na próxima terça-feira, 28. A noite de formação de paredão começou com o toque do Big Fone, que foi atendido por Camilla. Ela e Thamiris ficaram imunes e indicaram a dupla Edilberto e Raissa para o paredão. Logo depois, os anjos Diego e Daniele Hypolito deram a imunidade para a dupla Aline e Vinicius.

Então, os líderes Diogo e Vilma indicaram Vitória e Mateus. Na sequência, os participantes fizeram a votação da casa no confessionário e aconteceu um empate entre as duplas Diego e Daniele e Renata e Eva. Os líderes Diogo e Vilma desempataram e indicaram Diego e Daniele.

Logo depois, Edilberto e Raissa, que foram emparedados pelo Big Fone, tiveram o direto ao Contragolpe e puxaram Delma e Guilherme para o paredão.

Por fim, as duplas Diego e Daniele, Edilberto e Raissa e Guilherme e Delma realizaram a prova Bate e Volta. A prova foi de sorte e a dupla Edilberto e Raissa escapou do paredão.

