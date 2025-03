BBB 25: Irmão de Daniele e Diego Hypolito pede para Renata alertar ginastas

Edson Hypolito visitou Renata, escolhida para o Vitrine do Seu Fifi, e pediu para a bailarina alertar Daniele e Diego Hypolito sobre sister

Os familiares dos participantes do BBB 25 estão aproveitando que Renataestá na Vitrine do Seu Fifi para mandar recados para os brothers e sisters que estão na casa.

Na noite desta quinta-feira, 13, Edson Hypolito, irmão de Daniele e Diogo Hypolito, foi até ao shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que a bailarina está e pediu para que ela mande um recado aos ginastas.

"Sou irmão do Diego e da Dani. Avisa eles sobre a Gracy. Ela fala mal deles todos os dias", escreveu ele no cartaz para chamar a atenção da siste.

Mais cedo, Fabio Castro, marido de Daniele, também foi ao shopping e pediu para que Renata conversasse com a esposa sobre a musa fitness. "Eu sou esposo da Dani. A Gracyanne é muito falsa com eles. Eles precisam votar nela. Ela vai sair com rejeição", disse o professor de dança.

Ao longo do dia, a bailarina recebeu milhares de informações e revelou para alguns fãs do programa o que pretende revelar para os colegas de confinamento quando retornar para a casa do Big Brother Brasil. "Estou elencando aqui quais informações eu vou soltar. A primeira da Gracyanne (Barbosa), que ela fala mal da Dani e do Diego. Que o marido dela veio aqui falar. Essa vai ser a primeira, porque é mais fácil para a casa votar nela", explicou ela, que também quer falar sobre o que ouviu em relação aos gêmeos. "Eu acho que vou falar que alguém me disse que os gêmeos (João Pedro e João Gabriel) falaram que a gente era interesseira no VIP", comentou.

Vilma tem conversa sincera com Diego Hypolito após discussão

Na manhã desta quinta-feira, 13, Vilma se aproximou de Daniele e Diego Hypolito na cozinha do BBB 25 e estendeu a mão para cumprimentar o ginasta. Ela aproveitou para acabar com o clima ruim que ficou entre eles após os dois discutirem devido ao voto do ginasta nela na formação do sétimo paredão. "Fica tranquilo, tá? Aquilo ali já acabou", afirmou a estudante de Nutrição, que na sequência recebeu um abraço do brother. "Esquece, acabou", completou. Saiba mais!

