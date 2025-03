BBB 25: Renata faz previsão em conversa com Eva: 'Vai ser daquele jeito'

As sisters Renata e Eva aproveitaram um momento na área externa da casa do BBB 25, da Globo, para conversar sobre as estratégias de jogo

Na manhã desta segunda-feira, 17, as sisters Renata e Eva aproveitaram um momento na área externa da casa do BBB 25, da Globo, para conversar sobre as estratégias de jogo. Durante o papo, elas relembraram a Formação de Paredão e o motivo de não votarem em Aline.

"Eu não queria que ela fosse nesse Paredão e tivesse o risco de voltar, e voltar forte. A gente utilizou a estratégia de colocar pessoas que não tinham ido, que estavam sumidas ali do jogo. Saímos do óbvio", falou Renata.

E ela ainda comentou sobre a dinâmica que acontece na noite desta segunda-feira na casa. "Hoje, o Sincerão vai ser daquele jeito. Vão bombardear a gente de todo jeito", afirmou Renata, que defendeu que a estratégia será questionada pelos brothers na edição ao vivo.

Quem está no Paredão?

Na noite deste domingo, 16, os participantes do BBB 25, da Globo, formaram o nono paredão da temporada, que é disputado por Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito. Uma delas será eliminada na noite de terça-feira, 18. Saiba quem votou em quem.

Após a formação da berlinda, Daniele Hypolito fez um breve desabafo a respeito dos votos que recebeu. Em conversa com Aline, a ex-ginasta relatou não entender a escolha dos irmãos gêmeos João Pedro e João Gabriel em colocá-la na mira. Além dos dois brothers, Maike também votou nela.

"Eu estou num jogo que estou para ser votada, também. Eles tinham outras pessoas para votar? Tinham. Eles foram atrás de uma informação que receberam de uma pessoa? Foram. E quem disse que eles também não são plantas? Porque eu nunca vi eles terem opinião própria", criticou a sister.

"Agora você levantou um argumento... Que é papo de Sincerão", opinou Aline. Daniele Hypolito, então, continuou: "Para mim, eles nunca foram pela opinião própria. Primeiro que, quando começaram a votar em mim e no Diego [Hypolito], votaram pela opinião do Maike e do Gabriel [eliminado no quarto paredão".

