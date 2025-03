BBB 25: No paredão, Daniele Hypolito desabafa sobre brothers: 'São plantas'

A ex-ginasta Daniele Hypolito criticou o voto de dois brothers no nono paredão do BBB 25; sister enfrenta berlinda com Eva e Gracyanne

A formação do nono paredão do BBB 25 mexeu bastante com os brothers. Durante a madrugada desta segunda-feira, 17, a sister Daniele Hypolito, que enfrenta a berlinda da semana, fez um breve desabafo a respeito dos votos que recebeu.

Em conversa com Aline, a ex-ginasta relatou não entender a escolha dos irmãos gêmeos João Pedro e João Gabriel em colocá-la na mira. Além dos dois brothers, Maike também votou em Daniele.

"Eu estou num jogo que estou para ser votada, também. Eles tinham outras pessoas para votar? Tinham. Eles foram atrás de uma informação que receberam de uma pessoa? Foram. E quem disse que eles também não são plantas? Porque eu nunca vi eles terem opinião própria", criticou a sister.

"Agora você levantou um argumento... Que é papo de Sincerão", opinou Aline. Daniele Hypolito, então, continuou: "Para mim, eles nunca foram pela opinião própria. Primeiro que, quando começaram a votar em mim e no Diego [Hypolito], votaram pela opinião do Maike e do Gabriel [eliminado no quarto paredão".

Por fim, a ex-ginasta ressaltou que os irmãos gêmeos nunca buscaram conhecê-la melhor dentro do reality show. "Eles nunca deram abertura para nos conhecer e para poder ter opinião deles em relação a mim e ao Diego para poder votar", disse a sister.

Vale lembrar que Daniele Hypolito disputa o nono paredão da temporada contra Eva e Gracyanne Barbosa. Somente uma sister deixará o programa na próxima terça-feira, 18.

💬 Daniele: "E quem disse que eles também não são plantas? Porque eu nunca vi eles terem opinião própria"#BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/GCKPLaToN0 — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2025

Gracyanne Barbosa analisa indicação ao paredão

Durante a madrugada desta segunda-feira, 17, Gracyanne Barbosa, indicada direto ao paredão por Guilherme, líder da semana, refletiu sobre a escolha do fisioterapeuta em colocá-la na zona de risco.

Em conversa com Maike, Gracyanne ressaltou que, assim como João Pedro e João Gabriel, Guilherme também foi estrategista quando a indicou para o paredão. "Engraçado... porque ele não tem embate comigo", declarou a sister; confira mais detalhes!

Leia também: BBB 25: Faz vergonha? Equipe de Aline rebate fala de Vilma sobre a sister