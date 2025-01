BBB 25: Quem deve sair no primeiro paredão? Veja o resultado das enquetes

Raissa e Edilberto, Marcelo e Arleane e Diogo e Vilma disputam a preferência do público no BBB 25. Saiba quem tem a maior probabilidade de sair no primeiro paredão

O resultado do primeiro paredão do BBB 25, da Globo, será revelado na noite desta terça-feira, 21, ao vivo na emissora. Enquanto não chega a hora de ver qual é a dupla eliminada na TV, que tal acompanhar o resultado das enquetes? Confira abaixo qual é a dupla com maior probabilidade de ser eliminada!

O primeiro paredão é disputado por Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, Edilberto e Raissa. Vários sites de celebridades compartilharam enquetes para saber quem o público quer que seja eliminado do BBB 25. Com isso, os nomes mais cotados para serem eliminados são de Marcelo e Arleane.

De acordo com a enquete do site CARAS, a dupla que deve ser eliminada é Arleane e Marcelo, seguida por Raissa e Edilberto e Diogo e Vilma. O mesmo resultado foi apontado pela enquete do site UOL. Por lá, os internautas querem a saída de Arleane e Marcelo com 48,33% dos votos do público. Porém, Diogo e Vilma estão logo atrás com 42,42% dos votos.

Um resultado parecido aconteceu na equipe do site Notícias da TV, que apontou que o público quer a eliminação de Marcelo e Arleane, seguidos por Diogo e Vilma e Raissa e Edilberto em terceiro lugar.

Enquanto isso, a enquete criada pelo Jornal O Globo revelou que 78% dos votos do público é para a eliminação de Marcelo e Arleane. Inclusive, a enquete do portal Votalhada, especializada no reality show, apontou que Marcelo e Arleane podem sair com 59,54% dos votos.

Vale destacar que as enquetes são apenas especulações sobre o paredão. A única votação válida para definir o eliminado do Big Brother acontece no site Gshow, que é o oficial da Globo. O resultado oficial será divulgado por Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo do BBB 25.

