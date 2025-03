BBB 25: Faz vergonha? Equipe de Aline rebate fala de Vilma sobre a sister

Equipe de Aline Patriarca sai em defesa da sister após uma alfinetada de Dona Vilma no BBB 25. Leia o comunicado completo

A equipe da sister Aline Patriarca reagiu nas redes sociais após ver uma fala de Dona Vilma no BBB 25, da Globo, sobre a ex-policial militar. Os representantes de Aline não ficaram quietos quando vieram a senhora questionando a postura da sister como mulher fora do reality show.

Tudo começou quando Vilma disse que Aline era uma mulher que ‘faz vergonha na rua’ ao comentar sobre o affair da sister com seu filho, Diogo Almeida, no Big Brother. Então, a equipe de Aline saiu em defesa da jovem ao defender a índole dela.

"Aline faz vergonha na rua? Já é a segunda vez que a Dona Vilma fala que não queria o Diogo junto com a Aline, pois, segundo ela, Aline é uma mulher que faz vergonha na rua! Aline nunca fez vergonha na rua. Pelo contrário, sempre foi uma mulher íntegra, determinada e batalhadora. Desde a adolescência, trabalhava como modelo, sempre correndo atrás dos seus sonhos com muito esforço e dedicação. Ao longo dos anos, também foi bombeira, policial militar, promotora de eventos e, hoje, trabalha como influenciadora, inspirando e impactando positivamente muitas pessoas", disseram.

E completaram: "Além disso, Aline é uma mulher livre, dona da própria história e que tem valor por si mesma. Não é um relacionamento ou um homem que definirá sua importância. Ela é uma filha amorosa, irmã presente, cunhada respeitosa, amiga leal e uma mãe de pet dedicada. No lugar de vergonha, Aline dá orgulho para sua família, dentro e fora do programa, mostrando sempre sua força e autenticidade. Por isso, é desconfortável ver como Dona Vilma tenta reduzir Aline a um simples complemento de Diogo, como se ela precisasse dele para ser relevante . Essa visão não apenas minimiza Aline, mas também reforça aquela velha ideia machista de que uma mulher só importa quando está associada a um homem. Essa mentalidade ultrapassada não faz jus à realidade: Aline é uma mulher independente e dona do próprio caminho. Aline não precisa provar nada para ninguém. Sua trajetória e suas atitudes falam por si mesmas".

Veja o post com fotos da trajetória de Aline:

