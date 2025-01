BBB 25: Marido de Daniele Hypolito se emociona com retorno dos irmãos do paredão

Momento de festa! Com volta de Daniele e Diogo Hypolito do paredão, família celebrou o resultado e refletiu: "Prova de que estão no caminho certo”

A última terça-feira, 28, foi emocionante não só para os participantes do BBB 25, mas para o público do reality. Com a eliminação de Edilberto e Raissa, a dupla de ginastas Diego e Daniele Hypolito foi a menos votada no último paredão, recebendo apenas 5,79% dos votos. Com a permanência dos irmãos na casa mais vigiada do Brasil, a família não escondeu a emoção com o resultado.

Em entrevista ao Portal LeoDias, Edson Hypolito, irmão mais velho de Diego e Daniele, revelou que a família inteira está acompanhando a trajetória dos ginastas no BBB, e o paredão foi algo que deixou todos em clima de tensão. “Impossível não se emocionar. Assistimos juntos, como família, para enviar muita energia positiva para os meus irmãos, pois eles vão precisar”, disse ele, que assistiu o resultado na companhia dos pais.

Já Fabio Castro, que é casado com Daniele Hypólito, escolheu a casa da irmã para assistir ao primeiro paredão da amada. O coreógrafo ainda confessou que não conteve as lágrimas quando o resultado foi anunciado.

“Nós, da família, que convivemos de perto com eles, sabemos o quanto merecem estar ali. Ver o retorno deles do paredão, quando muitos da casa acreditavam que eles seriam eliminados, foi incrível. Para mim, essa confirmação do público é uma bênção, é a prova de que eles estão no caminho certo”, declarou Fabio.

Confira o agradecimento da dupla:

Sister comenta permanência de Daniele e Diego Hypolito

A madrugada desta quarta-feira, 29, foi bastante agitada para os brothers do BBB 25. Após a dupla Edilberto e Raissa deixar o jogo com 50,70% dos votos do público, os demais confinados repercutiram o resultado do segundo paredão da edição.

Na área externa da casa mais vigiada do país, as irmãs Camilla e Thamiris comentaram sobre a permanência de Daniele Hypolito e Diego Hypolito. Os ex-ginastas enfrentaram a zona de risco da semana junto com Edy e Raissa e Vitória Strada e Mateus.

Ao longo da conversa, Thamiris ressaltou que não possui problemas com a dupla de irmãos, mas reiterou que também não tem interesse em formar aliança com os adversários. "Não tenho problema com a Dani e o Diego, mas fiquei bem chateada. Por que ele escolheu desabafar com o Diogo e não com a gente?", declarou ela.

"Isso acaba passando uma impressão negativa. Será que ele é mesmo uma boa opção de aliado pra nós?", completou a sister. Em seguida, Camilla opinou a respeito do resultado do paredão.

"Eles [Daniele e Diego] agora vão ficar mais confiantes, mas não tem como fazer aliança com uma pessoa que a gente vira as costas e tá contando tudo que a gente tá fazendo do jeito que quer, entendeu?", disparou a participante.

