BBB 25: Diego e Daniele Hypolito detalham saltos de Rebeca Andrade nas Olimpíadas

Os irmãos Hypolito prenderam a atenção dos brothers ao detalhar as diferenças entre os saltos de Rebeca Andrade e Simone Biles: "Alto risco"

Nesta segunda-feira, 27, Diego e Daniele Hypolito aproveitaram a tarde para compartilhar seus conhecimentos sobre ginástica com os brothers. Na cozinha da casa, os irmãos ginastas explicaram as diferenças entre os saltos de Rebeca Andrade e Simone Biles nas Olimpíadas de Paris 2024, além de comentarem sobre as regras e pontuações do esporte.

"O do Rebeca foi considerado 6.2 e da Biles 6.4. Por que tecnicamente fazer piruetas no mesmo eixo é mais dificil. Mas o salto da Biles é de alto risco.", explicou Diego. "E tu faz o que? Uma estrelinha!", brincou a bailarina Renata, fazendo referência a ela mesma.

Confira um trecho da conversa:

Os irmãos Hypólito explicaram aos brothers a complexidade dos saltos das medalhistas olímpicas Rebeca Andrade e Simone Biles. Quem entende, entende!! #BBB25pic.twitter.com/HXzHQ9VzOK — Muka do Space 🎙️ (@falamuka) January 27, 2025

Diego Hypolito considera apertar botão de desistência após situações envolvendo Daniele

Daniele Hypolito ficou chateada com uma situação ocorrida na madrugada de sexta-feira, 24. A ex-atleta tentou se aproximar do grupo formado por Gracyanne Barbosa, Giovanna, Vitória Strada, Thamiris e Camilla, mas as sisters pediram que ela se afastasse para concluírem uma conversa. Apesar de se desculparem posteriormente, Daniele desabafou sobre o ocorrido com o irmão, Diego Hypolito, que chegou a considerar a possibilidade de ambos desistirem do BBB 25.

"Eu preciso de você aqui", disse Diego enquanto se abraçavam. "Di, eu também preciso de você", declarou Dani, que admitiu ter tentado convencer o irmão a lhe fazer companhia quando acordou. "Eu tenho um jeito de ficar triste de uma maneira e você tem outra. Eu estava triste e não e estava com força para levantar", relembrou.

"Não é para deixar de ficar triste, Dani. É também para você levantar. Senão, não vale a pena a gente estar aqui, é melhor apertar o botão.", ressaltou o ginasta.

