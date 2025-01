BBB 25: Irmão de Daniele e Diego Hypolito explica reação 'séria' da mãe em vídeo do Anjo

Após Diego Hypolito estranhar a expressão séria da mãe no vídeo do Anjo, o irmão dos ginastas esclareceu o motivo por trás da reação dela; entenda

No último domingo, 26, Daniele e Diego Hypolito se emocionaram ao receber mensagens de pessoas queridas durante o Almoço do Anjo. No entanto, um detalhe deixou o ginasta apreensivo: a expressão séria de sua mãe, dona Geni Matias Hypolito, durante o vídeo. Em entrevista recente ao EXTRA, o irmão dos participantes, Edson Hypolito, esclareceu o motivo por trás da reação dela.

"Minha mãe não gosta de aparecer muito nas câmeras e também não consegue esconder o que sente. É verdade que ela estava séria no vídeo, mas não porque não está gostando do jogo deles, mas sim por preocupação com o que estão passando lá dentro", explicou.

"Ela está assistindo ao programa e fica muito triste com o tratamento que os dois estão recebendo na casa", finalizou Edson ao veículo.

Confira as mensagens no Almoço do Anjo:

Preocupação de Diego Hypolito

Depois de vencerem a Prova do Anjo no sábado, 25, os ginastas Diego Hypolito e Daniele Hypolito foram presenteados com um recado dos pais, do marido dela, Fábio Castro, de seu irmão mais velho, Edson e de um amigo. Contudo, a expressão da mãe causou preocupação no brother.

Enquanto Daniele se emocionava ao rever as pessoas próximas, Diego contou que estava preocupado. "A mamãe estava muito séria", disparou o ginasta, que foi confortado pela irmã. "Ela é séria fazendo vídeo, Di. A mãe não consegue gravar vídeo assim, ela é séria, não se preocupe", garantiu.

Os convidados par ao Almoço do Anjo, Gracyanne Barbosa, Giovanna, Guilherme e Joselma, abraçaram os colegas de confinamento e tentaram amenizar a tensão. "Ela está séria por que é o jeitinho dela", opinou Delma. "É muito curtinho", completou Guilherme.

