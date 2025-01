Em desabafo sincero, a musa fitness Gracyanne Barbosa explicou o motivo de sua entrada no BBB 25 e confessou receio de enfrentar o Paredão

Na madrugada desta terça-feira, 21, Gracyanne Barbosa abriu o coração ao conversar com Diego Hypólito sobre sua participação no BBB 25. Durante uma conversa sincera, a musa fitness compartilhou quais foram os motivos que a fizeram entrar no reality show da TV Globo e confessou apreensão em enfrentar o Paredão.

"Acho que a gente sempre tem esse pensamento de que a galera tem alguma coisa com a gente, de julgamento", disse ela. "Não, Gracy, você tem um público maior do que você pode imaginar", ressaltou o ginasta, que concordou com a influenciadora sobre separarem 'o atleta da pessoa'.

"É como eu penso sobre mim, as pessoas me veem só, agora, como ex-mulher do Belo. Ou como 'só malha'. Até por isso eu quis vir [ao programa], eu não tenho essa confiança", desabafou. "Até porque, depois dessas coisas que aconteceram, eu fui muito atacada. Eu não sei como a galera está me vendo lá fora, mas, de fato, acho que uma semana não dá tempo de nada", completou Gracy, fazendo referência às polêmicas do término de seu relacionamento com o cantor de pagode.

Assista na íntegra:

Gracyanne julga atitude de Camilla

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao dar sua opinião sobre a briga entre Camilla e Diogo no BBB 25, da Globo. Os dois entraram em atrito na noite de segunda-feira, 20, após o Sincerão. Isso porque Diogo acusou Camilla e Thamiris de se afastarem dele ao terem ido para o grupo Vip. Porém, a jovem discordou e brigou com o ator.

Após acompanhar a briga dos brothers, Gracyanne opinou e disse que acha que Camilla errou em sua reação após a discussão. "De qualquer forma, a Camilla tinha que ter dado uma segurada. E não segurou, ok. A gente tá sujeito a isso, a estourar. Sentou ali, respirou, vai lá na humildade, ‘desculpa, levantei e te dei as costas’. Porque tá errado em qualquer situação! Você pode estar certa, mas você deu as costas pra alguém, você errou. [...] Toma uma água com açucar, mas senta e escuta. [...] Aí ele ficou como correto. Tem que ter muito sangue frio na hora da discussão", disse ela.

Então, a líder Aline concordou com a musa. "Sangue frio mesmo. Porque aqui a gente ainda tem a possibilidade de sentar e resolver", disse ela. E Vinicius completou: "Senão acaba virando alguém que você nem conhece e nem é".

Por fim, Aline disse: "Na vida não tem essa possibilidade. Aí aquilo é reverberado de uma maneira tão negativa que você perde várias oportunidades".

