BBB 25: Gracyanne Barbosa pede segredo a Vitória Strada após fofoca: 'Não deveria'

Na manhã desta quinta-feira, 20, na casa do BBB 25, da TV Globo, a musa fitness Gracyanne Barbosaconversou com a atriz Vitória Strada e pediu para ela guardar segredo após lhe contar uma fofoca sobre um suposto beijo entre Thamiris e Aline.

"Não comenta do beijo com ninguém, porque eu acho que a Mona não gostou", pediu Gracyanne. "Do beijo?", quis saber a atriz. A musa explica que, na verdade, Thamiris não teria gostado de que outros participantes ficassem sabendo.

A musa fitness também afirmou que a carioca estaria em dúvida sobre conversar com Aline. "Eu não deveria ter contado", confessou. "Ah, não, mas eu já não ia comentar com ninguém. Não vou comentar, não", garantiu Vitória.

Qual foi a fofoca?

Durante a madrugada, Thamiris chegou ao banheiro após Gracyanne e Vitória tomarem banho. Neste momento, a musa contou sobre o susposto beijo dela com Aline. "Thamiris, já contei, hein! Eu sou fofoqueira, ainda bem que eu tinha avisado", disse a ex de Belo. Vitória Strada, então, chegou perto de Thamiris para confirmar a fofoca. Diante da pergunta da atriz, a empresária respondeu: "Não, eu falei que a Aline beijou ela".

Depois, Thamiris deu detalhes do que aconteceu. "Sem nem um climinha antes?", quis saber a atriz. A nutricionista ainda confessou que "Diogo não sabe". "Do nada... Mona, tá maluca. Ela começou a rir, sentou no chão e morreu o assunto. Não falei nada", lembrou Thamiris.

Ainda nesta quinta-feira, dona Delmareclamou da proximidade entre Aline e Diogo Almeida na casa. "Por esses dias vai ser um balde que vou dar nos dois. Ali naquele sofá bem longe da gente, fica ali. Ou deita na cama com edredom e faz o que quiser. Mas junto de mim não. [...] O tempo todinho se agarrando. Vai se agarrar no sofá longe de mim", disparou ela.

