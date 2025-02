BBB 25: Mateus aponta com qual brother Vitória Strada deve fazer aliança

No Mesacast BBB, Mateus, o último eliminado do BBB 25, contou com qual brother gostaria que Vitória Strada fizesse aliança no jogo

Na noite desta quarta-feira, 19, Mateus participou do Mesacast BBB e revelou para a apresentadora Giovanna Pitel com qual brother gostaria que Vitória Strada, com quem entrou como dupla no BBB 25, fizesse aliança após sua saída do reality show.

O arquiteto acredita que a atriz deveria ficar próxima de Vinícius, dupla de Aline. "Espero muito que a Vitória consiga entrar nesse lugar junto com o Vinícius, sabia?", confessou ele.

"Acho que eles seriam uma dupla muito bacana de ver. Eu torço muito para essa dupla viver", acrescentou ele, que deixou o programa com 65.3% dos votos do público após enfrentar Aline e Guilherme no paredão.

Como Vitória Strada conheceu Mateus?

Mateus, que entrou como dupla de Vitória Strada no reality show da TV Globo, deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 18. Fora do confinamento, o arquiteto participou do programa 'Mais Você' nesta quarta-feira, 19, e conversou um pouco com Ana Maria Braga a respeito de sua trajetória no jogo.

Ao longo do bate-papo, o ex-brother ainda revelou aos telespectadores como foi seu primeiro contato com a amiga. De acordo com o eliminado da semana, ele e a atriz se conheceram em um Carnaval e firmaram a amizade após ficarem presos em um elevador. "A gente ficou próximo e desde o início achei ela muito divertida, só que a gente estreitou nossa relação, após esse episódio, no elevador. A gente ficou preso um pouco mais de uma hora. Estava eu, ela e umas outras cinco pessoas, e era um after de uma festa. A gente ficou preso e a gente ficou fazendo um ao outro se sentir tão bem, a gente ria junto, a gente fez a paz um do outro, ali. Foi quando a gente decidiu amar um ao outro, assim", contou.

