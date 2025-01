BBB 25: Globo revela como é a nova decoração da casa do reality show

Conheça a decoração da casa do BBB 25, da Globo. Tadeu Schmidt faz tour pelos ambientes do novo lar dos brothers

A nova casa do Big Brother Brasil, da Globo, já está pronta para o início do BBB 25 na próxima segunda-feira, 13. Durante o Big Day nesta quinta-feira, 9, o apresentador Tadeu Schmidt mostrou os cômodos da residência que vai abrigar os novos brothers e sisters pelos próximos 3 meses.

A nova decoração foi inspirada nos 60 anos da Globo. Alguns dos cômodos foram inspirados em novelas, como a sala de estar com decoração inspirada na novela Caminho das Índias, e outros em programas famosos da emissora, como o quarto com decoração do Fantástico.

Além disso, a casa segue com o mesmo formato: duas cozinhas, sendo uma para o vip e outra para a xepa, academia na área externa, área de descanso, piscina e quartos.

