Eslovênia Marques revela se já faturou valor do prêmio do BBB: 'Muito difícil'

Em entrevista à TV CARAS, Eslovênia Marques ainda revela se voltaria a participar do BBB e comenta desafios de se trabalhar com a internet

Ex-participante do BBB 22, Eslovênia Marques (28) não levou para casa o prêmio da sua edição. No entanto, ela ganhou milhares de seguidores e segue trabalhando com a internet desde que deixou o reality global —e revela, em entrevista à TV CARAS, se já conseguiu o valor milionário do programa.

"Já fiz, graças a Deus, e com muito trabalho. Cada ano que vem passando vai ficando um pouco mais difícil, muitos pipocas falam isso", começa a influenciadora digital, em entrevista ao quadro Críticos do BBB . Ela conta que, antes mesmo de entrar no reality, já trabalha com internet e isso a ajudou a se manter relevante e atualizada nos anos após sua participação.

"Vi muita gente comentando que eles voltaram para o circo e não tiveram muitas oportunidades. Nem todo mundo consegue manter, é muito difícil trabalhar com internet. Sou muito grata por ter tido oportunidades legais e saber trabalhar com isso", completa ela, que também destaca sua formação em comunicação como uma grande aliada.

Leia também: Eslovênia Marques releva seu pódio do BBB 25: 'Gosto muito do jogo dele'

Além disso, a ex-participante também conta que aceitaria um convite para participar novamente do reality. Porém, ela esclarece que teria uma postura totalmente diferente de quando esteve na casa. "Vim para jogar, e não mais para viver. A emoção muda para razão."

Ela conta ainda que acompanha a edição atual do reality, e revela que já tem um favorito: Guilherme (27). Para a influenciadora digital, o jogo do brother é admirável e já ganhou sua torcida para ser o campeão da 25ª temporada do programa.

ASSISTA NA ÍNTEGRA A ENTREVISTA DE ESLOVÊNIA MARQUES À TV CARAS:

Leia mais em: Ex-sogra de Eslovênia Marques reage a publicação da ex-BBB na web

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ESLOVÊNIA MARQUES NO INSTAGRAM: