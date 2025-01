BBB 25: Thamiris vai às lágrimas com punição de ficar amarrada com Diego Hypolito

Após ser escolhida para ficar amarrada a Diego Hypolito, a sister Thamiris confessou pânico em ficar próxima de outras pessoas: "Não consigo respirar"

Na tarde desta quarta-feira, 29, Diego Hypolito e Thamiris foram selecionados, durante o almoço de prêmio do Big Fone, para sofrer a consequência de ficarem presos um ao outro por tempo indeterminado. Quando soube da punição, a nutricionista não conteve as lágrimas e revelou aos outros participantes que tem pavor de ficar muito perto de outras pessoas.

"Está me deixando pirada. Espero que seja um pouco mais afastado, tenho muito... Não consigo respirar direito. Quando brincava com a minha irmã (Camilla) sentia isso, quando comecei a namorar sentia isso em abraços. No jiu-jitsu de ficar por baixo. Estou com medo de como vou me sentir", desabafou a sister, que foi consolada por Giovanna, que prometeu ajudá-la durante a punição.

É importante destacar que Diego também lida com crises de ansiedade. Durante a decisão, ele contou com o apoio de Guilherme, que fez o possível durante o almoço para evitar que o ginasta fosse punido.

Além disso, no mesmo almoço, foi decidido que Gracyanne Barbosa seria vetada do Show de Quarta e que Daniele Hypolito e Mateus fariam a troca de quartos.

Confira a consequência:

Diego Hypolito e Thamiris receberam a consequência escolhida pelos convidados do almoço e ficarão grudados por um laço por tempo indeterminado #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/EiE01rsH2i — Big Brother Brasil (@bbb) January 29, 2025

Thamiris critica sister

O almoço especial pós-Big Fone desta terça-feira, 29, segue rendendo assunto no BBB 25. Eva atendeu o telefone e ganhou o direito de participar da dinâmica com Renata e elas escolheram as duplas Gabriel, Maike, Delma e Guilherme para acompanhá-las.

Tudo o que foi conversado durante o almoço foi assistido pelos demais participantes e durante um papo com Camilla e Giovanna na área externa da casa, Thamiris avaliou sua participação no reality show e criticou uma sister.

"Eu sei que eu jogo muito bem, e a gente está sendo vista jogando desde o primeiro dia porque quero ir para a Final. Eu não cheguei aqui e fiquei fazendo tipinho. Em certas situações, agiria com o coração. Eu não amarraria duas pessoas por maldade", afirmou a nutricionista.

Camilla também fez um comentário. "O quanto eu bati boca com a Vitória [Strada] por conta delas duas? Não é sobre a gente, é sobre como elas veem o jogo", analisou. Em seguida, Thamiris criticou uma sister. "Não gosto de fazer com o outro o que não quero que façam comigo. O jogo dela é maldoso, no meu ponto de vista", disparou.

Depois, elas também criticaram uma fala de Renata sobre não deixar Camilla amarrada na dinâmica porque ela cozinha para o grupo da Xepa. A dupla, então, escolheu Thamiris e Diego Hypolito.

