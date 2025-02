BBB 25: Delma revela em quem vai votar no paredão: ‘Não pensou em mim’

Em conversa com o líder João Pedro, Delma revela que já tem seu alvo para votar no paredão do próximo domingo, 23

A sister Delma já tem um alvo para votar na próxima formação de paredão do BBB 25, da Globo, no domingo, 23. Em uma conversa com o líder João Pedro, ela confidenciou que vai votar em Camilla por causa das últimas jogadas no reality show.

"Eu vou nela porque, já pela segunda vez, ela me mostrou que eu e Guilherme não estamos... Elas se juntaram e disseram que, para defender o grupo delas, elas vão até o final. Elas vão votar em qualquer para defender o grupo delas sempre", disse ela.

E completou: "Elas estavam sempre sendo atacadas, como eu tinha contato com ela, pela primeira vez eu fui e coloquei ela na camisa do jogo. E na hora da decisão, era para votar para gente ou para Vitória ficar, algo assim, eu sei que ali já não pensaram em mim".

Por fim, Delma contou que vai votar em Camilla porque acredita que ela é a 'cabeça' do Quarto Nordeste.

Saiba como é a dinâmica da semana no BBB 25

Na sexta-feira, 21, os participantes vão participar do leilão do Poder Curinga. Quem der o maior valor vai arrematar o Poder do ‘Sim ou Não’. Com este poder, a pessoa poderá trocar um dos emparedados do Big Fone durante a formação do paredão de domingo.

No sábado, 22, os brothers e sisters disputam a Prova do Anjo. O Big Fone vai tocar durante o programa ao vivo. Quem atender vai para o paredão e escolhe outra pessoa para ser emparedado com ele.

No domingo, 23, eles vão formar mais um paredão triplo. O dono do Poder Curinga vai dizer se quer trocar algum dos emparedados do Big Fone ou não. O líder empareda uma pessoa. A casa faz a votação e uma pessoa é emparedada. 3 pessoas disputam a prova bate-volta e 1 se salva.

A eliminação é na terça-feira, 25, e uma pessoa deixa o confinamento.

