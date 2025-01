BBB 25: Daniele Hypolito relembra fase delicada em sua saúde: 'Quase morri'

Confinada no BBB 25, a ex-ginasta Daniele Hypolito contou para os demais brothers sobre a doença que enfrentou no passado

A ex-ginasta Daniele Hypolito abriu o coração com os demais brothers no BBB 25 ao comentar sobre uma fase delicada em sua vida. Durante conversa com os colegas de confinamento nesta segunda-feira, 27, a sister relembrou o período em que ficou doente devido a uma infecção.

Para quem não sabe, em meados de 2023, Daniele recebeu o diagnóstico de pielonefrite - uma inflamação dos rins causada por bactérias - e precisou ser internada três vezes para tratar problemas em sua saúde. Agora, confinada no reality show da TV Globo, a ex-ginasta contou como enfrentou a condição.

"Eu relaxei um pouco só depois de 2023, que eu fiquei muito doente. Aí você começa a olhar por um outro lado também. Eu falei, 'cara quase que eu morri'. [...] Olha como a vida é um sopro. Eu estava bem, trabalhando, comecei a ter um negócio que eu achei que era virose ou dengue. Por que no terreno onde a gente trabalhava estava com bastante água parada. Do nada tive uma infecção que por muito pouco não virou infecção generalizada", contou.

Em seguida, Daniele Hypolito explicou que, devido à imunidade baixa em meio ao tratamento contra a pielonefrite, também enfrentou complicações relacionadas à sinusite. De acordo com a ex-ginasta, a condição, que não foi tratada completamente, quase evoluiu para uma meningite bacteriana.

