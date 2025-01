Após criticar a Globo, Cida vai aparecer em documentário sobre o BBB

Campeã do BBB 4, Cida Santo demonstrou descontentamento com a Globo por não ter sido convidada para as Bodas de Prata

A Globo vai lançar nesta terça-feira, 7, BBB: o documentário. A produção vai marcar o aquecimento para o BBB 25, uma temporada especial em comemoração aos 60 anos da emissora. Para isso, a TV acompanhou ex-BBBs que marcaram a história do reality show, como a campeã do BBB 4, Cida Santos (40).

A CARAS Brasil apurou que Cida tem um compromisso com a Globo no que diz respeito ao documentário. Apesar de ter sido esquecida no churrasco para as Bodas de Prata, fontes afirmam que ela estará no projeto que será lançado pelo Globoplay na semana que vem.

A história dela é uma das mais aguardadas no documentário, uma vez que perdeu quase todo o prêmio de R$ 500 mil da época em que venceu o confinamento. Ela enfrentou dívidas de um imóvel em que se tornou fiadora, mas atualmente vive uma vida mais contida graças a compra de terretos.

Nomes como Grazi Massafera (42) e Sabrina Sato (43) foram confirmadas no documentário. Procurada pela reportagem, Cida não quis falar sobre o projeto. Ela também não confirmou nem negou sua participação na aposta da emissora para promover o BBB 25.

A influenciadora digital esteve no centro da mídia na semana passada após demonstrar descontentamento com a Globo por não ter sido convidada para as Bodas de Prata, um especial para promover a estreia da nova temporada do programa, marcada para 13 de janeiro.

Ela afirmou ser a primeira mulher a vencer o Big Brother Brasil, o que a tornaria uma personagem importante para o comercial. Além disso, a famosa disse que faltou consideração da emissora, principalmente porque convidou Kleber Bambam (46), primeiro homem a faturar o prêmio máximo do formato.

"Estou super chateada, mas tá tudo certo, fazer o quê? Eles chamam quem eles querem, mas a gente acaba ficando chateada, fiquei um pouquinho frustrada sobre isso", desabafou em entrevista recente à CARAS Brasil.

VEJA A CHAMADA DAS BODAS DE PRATA:

