Virginia justifica queda de cabelo após revelar novo visual: ‘Não é corte químico’

Corte químico? Após mudança de visual, Virginia Fonseca esclarece a queda de cabelo e relembra diagnóstico de doença após polêmicas

Nesta terça-feira, 29, Virginia Fonseca revelou o resultado após passar por uma mudança em seu visual. No entanto, os seguidores notaram que seu cabelo estava crescendo de forma desuniforme e questionaram se ela teve um corte químico. Foi então que a influenciadora esclareceu que está lidando com as sequelas de um problema de saúde.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia contou que recebeu várias perguntas dos seguidores e negou ter passado por um corte químico. Em resposta, a influenciadora explicou que teve “três buracos” no couro cabeludo, resultado de uma queda intensa de cabelo causada por alopecia, que foi desencadeada por estresse durante uma polêmica.

Agora, os fios estão crescendo saudáveis, mas ainda é possível notar a diferença de tamanho: "Galera, eu já falei pra vocês que eu tive alopecia. Esse cabelinho mais curtinho aqui atrás é o cabelo da alopecia, que cresceu, entendeu? Não é corte químico. Cresceu muito. Tive três buracos de alopecia na época da base”, a apresentadora relembrou o episódio e mostrou uma foto do couro cabeludo.

Vale lembrar que, na época, Virginia enfrentou muitas críticas por ter lançado um produto de maquiagem em sua marca de cosméticos. Em uma entrevista ao Leo Dias no ano passado, ela se abriu sobre o diagnóstico, que foi causado pelo estresse: "As pessoas começaram a falar que era um produto de péssima qualidade, para eu me pronunciar”, iniciou.

“Eu me pronunciaria se realmente tivesse causado algo em alguém ou se fosse um produto de péssima qualidade, mas não. É questão de gosto. Já comprei também várias bases que não gostei e está tudo certo. Agora, não tem como falar que o produto é ruim, porque não é. A qualidade é A. Eu só uso a minha base, dou meu nome", ela afirmou.

"Passei muito mal com essa base, me deu alopecia, buraco na cabeça, caiu o cabelo. E eu plena em Miami, fingindo que estava tudo bem, tudo maravilhoso, ninguém via por trás", Virginia revelou que ficou afetada com as críticas e desenvolveu a condição. Agora, a influenciadora digital está recuperando os fios e exibindo o resultado de seu novo visual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Zé Felipe reage ao ver novo visual de Virginia Fonseca:

Na última segunda-feira, 28, Virginia Fonseca decidiu mudar o visual e revelou o resultado agora após passar mais de 16 horas no salão de beleza. Assim que a influenciadora digital exibiu a transformação, Zé Felipenão conseguiu conter a surpresa ao ver o novo look da esposa e fez questão de rasgar elogios em suas redes sociais.

Leia também: Como tratar alopecia? Especialista explica doença que atingiu Virginia