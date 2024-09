Virginia Fonseca pode amamentar com virose? Médico explica

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato avalia o caso de Virginia Fonseca e esclarece se ela pode amamentar após virose

A influenciadora digital Virginia Fonseca (25) poucos dias após dar à luz ao seu terceiro filho, José Leonardo, compartilhou com seus seguidores que começou a sentir os sintomas de uma virose. Será que por conta da doença ela pode amamentar? Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato explica sobre o assunto.

Nas redes sociais, Virginia contou que, após ser diagnosticada com virose e reação alérgica, teve uma piora repentina dos sintomas e precisou passar mais uma noite internada no hospital, mas já se recupera em casa. Por conta do seu quadro, o Dr. Miguel avalia que a influenciadora deve ter alguns cuidados com seu filho.

"Nos casos das infecções gastrointestinais causadas por vírus e que cursam com diarreia, como o quadro referido pela Virgínia, temos, sim, que tomar muito cuidado com o recém-nascido. Como a transmissão acontece através do contato com os vírus eliminados, a higienização das mãos e superfícies é fundamental e uma maneira de evitar que esses vírus tenham contato com a criança", declara.

O especialista menciona que, obedecendo às precauções adequadas, a amamentação pode ser mantida. O importante é ter um controle dessa barreira de proteção em tempo integral ou então ofertar o leite ordenhado, dependendo do quadro da mãe: "Sempre que possível, nesses casos é interessante que a mãe passe por exames para tentar identificar o vírus causador".

E QUAIS OS CUIDADOS?

O Dr. Miguel reforça que uma mãe que apresenta quadro de virose, deve ficar atenta com as orientações para não acabar contaminando o neném: "Sem as medidas rigorosamente seguidas, a mãe pode transmitir a infecção para o bebê que, por sua vez, com um sistema imunológico ainda imaturo, pode apresentar uma evolução mais grave".

Como uma criança recém-nascida não tem um sistema imunológico desenvolvido, o Dr. Miguel esclarece: "Vai se desenvolvendo ao longo do primeiro ano de vida, após receber as vacinas e o leite materno. Aos 6 meses, os bebês já apresentam uma imunidade mais estabelecida quando comparados aos recém nascidos, por exemplo, mas isso não o isenta dos cuidados", finaliza.

