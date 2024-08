Qual a importância de levar os filhos ao pediatra? Virginia pede ajuda após filhas adoecerem

Virginia desabafou após filhas adoecerem juntas; em entrevista à CARAS Brasil, Miguel Liberato explica a importância de levar crianças ao pediatra

Virginia Fonseca (25) pegou os fãs de surpresa ao pedir ajuda e desabafar sobre a saúde das filhas, Maria Alice (3) e Maria Flor (1). De acordo com a influenciadora, as duas herdeiras ficaram doentes ao mesmo tempo e precisaram ser levadas ao pediatra —atitude correta, de acordo com o especialista Miguel Liberato.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra afirma que é de extrema importância que as crianças sejam levadas ao médico de forma regular. Além disso, em casos que os pais percebam algum comportamento diferente nos pequenos, também é recomendado que sejam levados à uma consulta.

"Toda criança deve fazer seguimento com pediatra de forma regular. Quanto mais nova a criança, menor deve ser o intervalo entre as consultas, pois é um período de muitas dúvidas por parte dos pais. Assim, quando existir, qualquer problema é tratado de forma mais precoce", pontua.

"Se a mãe não estiver segura, a criança merece uma avaliação. Sempre, em casos de bebês, prefirir a avaliação com o pediatra da criança e evitar pronto socorro, a não ser que observe sinais de gravidade ou que a consulta com pediatra não seja possível", completa.

Grávida do terceiro filho de Zé Felipe (26), José Leonardo, a empresária não divulgou o diagnóstico das pequenas. No entanto, usou seu perfil do Instagram para desabafar com os mais de 49 milhões de seguidores e pedir ajuda.

"Primeira vez que as Marias passam mal ao mesmo tempo! Gente do céu... que que é isso? É caótico, não sei o que fazer, minha cabeça fica um trevo toda hora do remédio, quando elas não querem comer, manha e birra junto. Mamães de dois ou mais... alguma luz? [risos] alguma frase de sabedoria?".

