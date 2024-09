Quando Virginia Fonseca retorna com sua agenda profissional?

Em contato com a CARAS Brasil, a equipe de Virginia Fonseca detalha sobre os próximos dias da influenciadora digital

A influenciadora digital Virginia Fonseca (25) deixou a maternidade na manhã desta quarta-feira, 11, com o filho recém-nascido, José Leonardo, e o marido, Zé Felipe (26), mas será que apresentadora já tem data de quando vai retornar com sua agenda profissional?

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe da influenciadora menciona que ela já está bem e em sua casa na cidade de Goiânia, em Goiás. Com relação à agenda de Virginia Fonseca, eles reforçaram que a previsão é que ela retorne a sua rotina aos poucos, assim que passar o resguardo.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do Metróples, a apresentadora deve retornar com o comando do Sabadou com Virginia no final do mês de outubro. Antes de sair de licença, Virginia já tinha adiantado às gravações de alguns programas.

Virginia Fonseca deu à luz ao seu terceiro filho, José Leonardo, no último domingo, 8. O neném nasceu com 3.590kg e com 49,5 centímetros e é o primeiro filho homem do casal, o nome é uma homenagem ao pai ‘José Felipe’ e ao avô, o cantor Leonardo(61).

Além do recém-nascido, a influenciadora digital e apresentadora também é mãe de duas meninas, Maria Alice, que está com três aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um ano.

FOFURA!

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Virginia mostrou que escolheu uma roupinha feita especialmente para o herdeiro. Nos registros, José Leonardo aparece dormindo no colo do papai enquanto usa um macacão vermelho com bordados em azul-marinho e branco. Além disso, a peça conta com um broche com as iniciais do menino, JL.

Para completar o look, Virginia também mostrou que o pequeno deixou a maternidade com uma pulseirinha de ouro, com seu nome gravado na peça luxuosa: “Muito príncipe saindo da maternidade”, a influenciadora digital se derreteu ao comemorar a alta hospitalar. Vale lembrar que ela enfrentou alguns desafios antes de ser liberada para voltar para casa.

