Virginia Fonseca passa mal e revela preocupação: 'Não tenho escolha'

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para atualizar os fãs sobre sua saúde e revelou que está se sentindo um pouco mal. Após relatar que acordou com dor de cabeça e suspeitar de uma gripe, ela compartilhou como estava se sentindo.

Nos stories do Instagram, ela contou que não estava se sentindo bem e expôs sua preocupação com seus compromissos profissionais. "Levantei para almoçar, mas estou bem mal. Vou voltar para o quarto. Eu tinha uma reunião marcada para 1 hora da tarde e desmarquei. Estou mal, e amanhã já viajo a trabalho, então preciso estar bem. Não tenho escolha", disse ela.

Logo em seguida, ela mostrou que deitou na cama e optou por realizar compressa com batata na região dos olhos para aliviar a dor.

Por que Virginia Fonseca e Camila Loures se afastaram? Entenda o que aconteceu

Durante o programa 'Sabadou com Virginia', exibido no SBT, a esposa do cantor Zé Felipe comentou a respeito da relação a também influencer Camila Loures e confessou que sente falta dela. O assunto veio à tona após Lucas Guedez mencionar o nome da influenciadora no quadro 'Se beber, não fale'.

"Uma pessoa que eu sinto falta mesmo é da Camila. Uma pessoa que eu sinto muita falta é da Camila", declarou ela. "Porque ela é super divertida, super engraçada. Ela e o irmão dela, a família Loures em si. Então eu sinto falta da Camila. Só que realmente a gente se afastou por coisas da vida. E a vida dela tá uma, a minha vida tá outra. E foi isso, mas eu sinto falta dela", continuou Virginia Fonseca.

Em seguida, a mãe das Marias e do José encerrou o assunto explicando que torce para que as duas possam se aproximar novamente algum dia, mas de forma natural. "Gosto muito dela. Eu não quero que a gente se reaproxime sendo algo, tipo, combinado. Eu quero que aconteça naturalmente, sabe? Que se for pra acontecer, vai acontecer da gente se reaproximar. E voltar a amizade, quem sabe", finalizou.

