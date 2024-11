Por que Virginia Fonseca e Camila Loures se afastaram? Entenda o que aconteceu

Virginia Fonseca falou sobre o afastamento de Camila Loures e revelou se sente falta da longa amizade com a influenciadora

A influenciadora digital Virginia Fonseca abriu o coração ao falar sobre sua amizade com a também influencer Camila Loures. As duas, que apresentavam juntas o 'PodCats', eram bastante próximas e, há cerca de dois anos, acabaram se distanciando naturalmente.

Durante o programa 'Sabadou com Virginia', exibido no SBT, a esposa do cantor Zé Felipe comentou a respeito da relação com Camila. O assunto veio à tona após Lucas Guedez mencionar o nome da influenciadora no quadro 'Se beber, não fale'.

Na ocasião, o amigo de Virginia Fonseca citou o afastamento entre as duas famosas em meio a uma pergunta sobre amizades perdidas ao longo da vida. Apesar de não ter entrado em detalhes, a apresentadora da atração confessou sentir falta de Camila Loures após Fernanda Gentil, uma das convidadas, insistir no assunto.

"Eu queria saber, dessas pessoas que se afastaram de você ao longo da vida, de quem você sente falta?", questionou a comunicadora. Virginia, então, respondeu com sinceridade a pergunta da jornalista. "Uma pessoa que eu sinto falta mesmo é da Camila. Uma pessoa que eu sinto muita falta é da Camila", declarou ela.

"Porque ela é super divertida, super engraçada. Ela e o irmão dela, a família Loures em si. Então eu sinto falta da Camila. Só que realmente a gente se afastou por coisas da vida. E a vida dela tá uma, a minha vida tá outra. E foi isso, mas eu sinto falta dela", continuou Virginia Fonseca.

Em seguida, a mãe das Marias e do José encerrou o assunto explicando que torce para que as duas possam se aproximar novamente algum dia, mas de forma natural. "Gosto muito dela. Eu não quero que a gente se reaproxime sendo algo, tipo, combinado. Eu quero que aconteça naturalmente, sabe? Que se for pra acontecer, vai acontecer da gente se reaproximar. E voltar a amizade, quem sabe", finalizou.

Vale lembrar que a última interação pública entre Virginia Fonseca e Camila Loures aconteceu em setembro deste ano, quando a apresentadora do 'Sabadou' estava prestes a dar à luz José Leonardo, seu terceiro filho. Na ocasião, ela recebeu em sua casa uma carta e um buquê de flores especiais desejando boas vindas ao caçula da família.

EITA! Lucas Guedes revela que Camila Loures se afastou dele por ciúmes de Virgínia, e Virgínia diz que sente falta da Youtuber. pic.twitter.com/a1xeLJI73R — QG do POP (@QGdoPOP) November 24, 2024

