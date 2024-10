Vera Viel agradece as mensagens de carinho após revelar nódulo na perna

‘Já estou em casa', disse a apresentadora neste sábado, 05; Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, precisou ser internada após a descoberta

Vera Viel agradeceu as mensagens de carinho que recebeu após revelar que descobriu ter um nódulo na perna. A apresentadora e o marido, Rodrigo Faro, usaram as redes sociais no fim da noite desta sexta-feira, 04, para contar que, após a descoberta, Vera foi internada para realizar uma biópsia.

Na tarde deste sábado, 05, ela disse que já estava em casa e aguarda, agora, o resultado dos exames feitos no hospital: "Gostaria de agradecer por todas as mensagens de carinho que recebi! Já estou em casa e aguardando pelo resultado do exame para saber qual será o próximo passo! Seguimos orando e confiando em Deus! Bom final de semana", escreveu Vera.

Mais cedo, ela explicou o que havia acontecido: "Há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda", explicou. "A gente correu para fazer alguns exames, viemos para o hospital e os médicos decidiram fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna. A gente já entregou nas mãos de Deus e estamos aqui em oração", relatou Vera.

Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de Rodrigo Faro descobre nódulo e pede orações

Na noite desta sexta-feira, 04, Rodrigo Faro compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que apareceu ao lado da esposa Vera Viel, que está no hospital."Oi gente, estou aqui com minha Vera, a mulher mais linda desse mundo, minha princesa, minha rainha. E a gente quer dividir com vocês uma coisa que a gente está passando aqui", começou o apresentador.

Em seguida, Vera explicou que descobriu um nódulo na perna e aguarda os resultados dos exames para saber do que se trata. "Vou explicar rapidinho, depois a gente entra em mais detalhes. Resumindo, há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda e aí a gente correu para fazer alguns exames e viemos para o hospital. Os médicos decidiram por fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna, a gente já entregou nas mãos de Deus. Estamos aqui em oração, se Deus quiser vai ser um nódulo benigno, eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. A gente vai esperar agora o resultado para depois ver como é que tem que proceder", contou ela.

Por fim, Rodrigo afirmou que segue trabalhando normalmente e pediu pelas orações dos fãs nesse momento.