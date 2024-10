Vera Viel agradece equipe médica após receber alta do hospital: 'Anjos na terra'

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel recebeu alta hospitalar e publicou uma homenagem à equipe médica em meio à luta contra o câncer

Nesta quarta-feira, 16, Vera Viel recebeu alta após uma cirurgia para a retirada de um tumor raro e maligno localizado na coxa esquerda. Em suas redes sociais, a esposa de Rodrigo Faro compartilhou fotos de sua saída do hospital e expressou sua gratidão à equipe médica que a apoiou em meio à batalha contra o câncer.

Nos stories do Instagram, Vera homenageou os profissionais responsáveis pelo seu tratamento, publicando cliques ao lado deles. Em um dos registros, a modelo aparece de pé com o auxílio de muletas devido à cirurgia, sorrindo ao lado dos médicos Reynaldo Jesus e Leandro Echenique. “Que Deus cubra de bênçãos esses médicos maravilhosos”, escreveu

Além disso, Vera compartilhou uma imagem em que posa no leito do hospital, acompanhada do marido e do doutor Roberto Pestana, agradecendo: “Obrigada por tudo”. Por fim, a esposa do apresentador falou sobre sua alta e exaltou a equipe de profissionais que a acompanhou, incluindo vasculares e anestesistas que participaram da cirurgia.

“Estou saindo do hospital. Muito obrigada, Deus, por me enviar esses anjos aqui na terra. Só gratidão”, concluiu a modelo, que teve sua alta confirmada por boletim médico emitido e enviado à Quem pelo hospital: "A paciente Vera Lucia Viel Faro recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quarta-feira, dia 16 de outubro”, informaram.

“Ela seguirá sob orientações médicas para continuidade do tratamento", afirma o boletim, que é assinado por quatro médicos. Agora, Vera se recupera em casa com o apoio da família: o marido, Rodrigo Faro, que se afastou do trabalho para acompanhar a esposa, e suas três filhas, Clara, de 19 anos, Maria, de 15, e Helena, de 11 anos.

Filha de Rodrigo Faro e Vera Viel não compareceu à festa no hospital:

Há algumas semanas, Vera Viel foi internada após descobrir um nódulo em sua perna, que foi diagnosticado como um tumor maligno raro. Após passar por uma cirurgia de remoção, ela decidiu comemorar seu aniversário ao lado das filhas e do marido, Rodrigo Faro, no hospital. No entanto, a ausência de uma das meninas no evento chamou a atenção.

Para quem não acompanha a família de perto, Vera Viel e Rodrigo Faro são pais de Clara, de 19 anos, Maria, de 15, e Helena, de 11. No hospital, a ausência da primogênita foi sentida, mas o motivo foi rapidamente esclarecido. Acontece que a filha mais velha do casal mora no exterior, onde estuda, e por isso não conseguiu chegar a tempo da festinha.