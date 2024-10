Filha de Rodrigo Faro e Vera Viel não compareceu à festa no hospital; saiba o motivo

Em meio à batalha de Vera Viel contra o câncer, uma de suas filhas com Rodrigo Faro não compareceu à festa no hospital; entenda o motivo

Há algumas semanas, Vera Viel foi internada após descobrir um nódulo em sua perna, que foi diagnosticado como um tumor maligno raro. Após passar por uma cirurgia de remoção, ela decidiu comemorar seu aniversário ao lado das filhas e do marido, Rodrigo Faro, no hospital. No entanto, a ausência de uma das meninas no evento chamou a atenção.

Para quem não acompanha a família de perto, Vera Viel e Rodrigo Faro são pais de Clara, de 19 anos, Maria, de 15, e Helena, de 11. No hospital, a ausência da primogênita foi sentida, mas o motivo foi rapidamente esclarecido. Acontece que a filha mais velha do casal mora no exterior, onde estuda, e por isso não conseguiu chegar a tempo da festinha.

Mesmo à distância, Clara participou da festa da mãe através de uma chamada de vídeo com a família. Em seguida, a filha do apresentador pegou o primeiro voo disponível para chegar ao hospital no dia seguinte. Agora, a jovem está ao lado da família, passando alguns dias com a mãe, que celebrou o reencontro tão especial durante esse momento delicado.

Inclusive, a caçula do casal, Helena, revelou que ela e as irmãs estão se revezando para decidir quem vai dormir com a mãe, mostrando o apoio entre as herdeiras nessa fase desafiadora. Além disso, a menina também atualizou sobre o estado da mãe após a cirurgia: “Eu trago boas notícias, ela tá muito muito muito bem”, contou em suas redes sociais.

“Mas por motivos de precaução ela vai ficar alguns diazinhos no hospital, mas não é nada demais, é bem pouquinho. É isso, ela tá muito muito bem”, disse a jovem, que exaltou a mãe: “A minha mãe é muito forte, ela passou, ela enfrentou isso de uma forma tão calma, tão leve e isso foi o que mais me admirou e o que mais me admira nela”, afirmou.

O diagnóstico de câncer de Vera Viel:

Vera Viel foi hospitalizada há pouco mais de uma semana após descobrir um nódulo em sua coxa esquerda. Prestes a passar por uma cirurgia para remoção da região inchada e iniciar o tratamento, a modelo compartilhou novos detalhes sobre sua condição e dividiu o diagnóstico de um tumor maligno raro com os seguidores em seu Instagram.

"Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início. Deus usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta pra enfrentar essa batalha!", escreveu a esposa de Faro.