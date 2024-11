Vera Fischer impressiona ao exibir mudança no visual: 'Um arraso'

A atriz Vera Fischer colecionou elogios dos fãs ao exibir uma mudança sutil nos fios loiros; veja o resultado do novo visual

A atriz Vera Fischer está com o visual renovado! Nesta terça-feira, 5, a artista usou as redes sociais para compartilhar com o público uma leve transformação em suas madeixas loiras. Por meio de seu Instagram oficial, ela mostrou detalhes da mudança.

Esbanjando beleza e simpatia, Vera exibiu os fios retocados e iluminados. Em fotos registradas ainda no salão de beleza, a veterana aparece sorridente e bastante contente com a mudança sutil.

"Amores! Ahhhh como é bom retocar o cabelo com o querido Bruno Moura e fazer umas luzes pra iluminar. Obrigada Bruno pela gentileza e carinho, além do seu trabalho impecável. Até a próxima! E pra vocês, beijokas coloridas nessa terça", escreveu Vera Fischer na legenda da publicação.

Os cliques rapidamente ganharam milhares de curtidas e comentários dos internautas, que deixaram mensagens carinhosas e fizeram questão de elogiar a beleza da famosa. "Ficou ainda mais linda, mais reluzente. Deusa que fala, né?", declarou uma seguidora.

"Sempre linda, maravilhosa", disse outra. "Gente, o tempo não passa pra essa mulher, não? Que linda, parabéns", falou uma terceira. "Vera é um arraso de mulher maravilhosa", ressaltou mais uma.

Confira o visual renovado de Vera Fischer:

Vera Fischer encanta ao mostrar fotos raras com os dois filhos

A atriz Vera Fischer dividiu com o público uma sequência de fotos divertidas ao lado de uma pequena parte de sua família. Nesta quarta-feira, 16, a artista usou as redes sociais para compartilhar registros raros dos filhos, Gabriel Camargo e Rafaela Fischer, juntos em sua casa.

Esbanjando muita alegria e simpatia, Vera e os herdeiros posaram sorridentes para a câmera ao registrarem o momento especial. Na legenda, a veterana celebrou o encontro entre eles e destacou o quanto morre de amores pela linda família construída; confira detalhes!

