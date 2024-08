Uso de óleo para crescimento de cabelo pode ser prejudicial? Médica explica

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica sobre a relação dos óleos de crescimento capilar e saúde do couro cabeludo

Ter os cabelos longos se tornou o sonho de muitas pessoas, a medicina avançou bastante e, atualmente, já é possível ter fios saudáveis e volumosos sem recorrer a diversos produtos sem efeitos comprovados. Alguns óleos para crescimento capilar se tornaram os queridinhos do momento. Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica se o uso desses produtos podem ser prejudiciais; saiba mais.

Segundo a especialista, é importante se consultar com médicos que são qualificados para avaliar e receitar os tipos de óleos para crescimento capilar mais adequados para determinados pacientes, como dermatologistas ou tricologistas.

"Nada do que é feito com orientação é prejudicial, agora vá depender muito de que óleos nós estamos falando e frequência da aplicação. Acredito que nada é prejudicial desde que orientado por um dermatologista ou tricologista que entenda do assunto e que sejam manipulados", declara.

Dra. Luciana reforça que cada tipo de cabelo receberá um tratamento, por isso, o profissional especializado vai avaliar desde a estrutura dos fios até quais eventos estão influenciando na rarefação capilar.

A especialista menciona que todos esses fatores influenciam na escolha dos óleos que vão auxiliar no crescimento e fortalecimento dos fios. Como o couro cabeludo é uma região, naturalmente, mais oleosa, ela afirma que isso também precisa ser observado pelo dermatologista.

"Eles têm diferenças também! Em uma visão geral, o couro cabeludo é sempre mais oleoso e muitas vezes temos que usar produtos para diminuir essa oleosidade. Os fios, à medida que vão crescendo, tendem a ficar mais ressecados, onde precisamos hidratá-los mais", avalia.

CUIDADOS DURANTE O INVERNO

O período do inverno costuma trazer meses mais secos e frios, o que pode impactar em diversas partes do corpo, incluindo a pele —que precisará de uma melhor hidratação. A Dra. Luciana reforça a importância dos cuidados durante essa época do ano.

"Para uma pele seca, podemos sim incrementar a hidratação com cremes um pouco mais consistentes e que tenham outras funções além de hidratar —como um tenso ativo, rejuvenescedor, clareador. Se puder, [é recomendado] fazer a hidratação duas vezes ao dia, porque, no geral, acabamos tendo a pele mais ressecada durante o dia pelo frio e a noite pelo aquecedor", confira entrevista completa da especialista.

