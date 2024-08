Como tornar skincare acessível? Dermatologista fala sobre tendência mundial

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf desmistificou a tendência da skincare, que antigamente era um luxo reservado para poucos

O mercado de skincare está em constante evolução e, nos últimos anos, tem se observado uma tendência mundial de tornar os cuidados com a pele mais acessíveis. Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf desmistificou que a prática é exclusiva para pessoas de alto poder aquisitivo.

"Hoje no mercado temos vários produtos com várias precificação e marcas muito boas e acessíveis a todos. Também temos que lembrar que podemos formular produtos em farmácias de manipulação, onde podemos adequar a quantidade desejada do produto para ser acessível ao paciente de forma regular", diz.

A médica avalia que mesmo diante de uma indústria que investe em estudo especializado para todos os tipos de pele, a prática da skincare também é para todos os bolsos e, inclusive, pode ser desenvolvida através de ingredientes naturais e sustentáveis, feitos em casa mesmo.

Leia também: Protetor solar vencido? Dermatologista alerta sobre uso de produto

Produtos com ingredientes como aloe vera, chá verde e óleo de coco estão se tornando mais populares. "Não podemos esquecer que temos a opção dos produtos caseiros, onde muitos deles levam frutas, mel, sementes e óleos; e que podem ser feitos em casa com um custo bem mais em conta. Então, não há por que não realizar o skincare", afirma.

A dermatologista ainda falou sobre a tendência ter chegado em crianças, que, através das redes sociais, passaram a consumir ainda mais este tipo de conteúdo ligado aos cuidados com a pele. Segundo Luciana, não há riscos em deixar as crianças se divertindo fazendo skincare. "Não é perigoso, desde que as crianças tenham acesso aos produtos indicados para seu tipo de pele, na sua faixa etária. Acredito que cuidar da pele, desde que se tenha consciência sobre isso, é muito importante porque, a longo prazo, desacelera o envelhecimento e mantém a saúde da pele de forma mais constante e homogênea", explica.