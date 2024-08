Tom Zé é internado em São Paulo; esposa explica o que aconteceu

O cantor Tom Zé está internado em São Paulo desde a última sexta-feira, 23. Neusa Martins, esposa e empresária do artista, explicou o que aconteceu

O cantor Tom Zé está internado no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, desde a última sexta-feira, 23. De acordo com Neusa Martins, esposa e empresária do artista, ele foi hospitalizado após apresentar sintomas de uma gripe forte e está na unidade para realizar exames médicos.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Neusa contou que os médicos ainda não chegaram a um diagnóstico final. "Ele tem um pouco de anemia e uma fragilidade no rim", disse ela, que ainda aguarda os resultados de testes realizados por especialistas em cardiologia e infectologia, entre outros. "Toda hora é um exame novo", detalhou.

A esposa dele ainda garante que ele está consciente e a expectativa é de receber alta nesta terça-feira, 27. "Se ele está lúcido? As enfermeiras que o digam. Elas estão quase enlouquecendo com o tanto que ele fala", garantiu Neusa.

Vale lembrar que Tom Zé Tom Zé é reconhecido como um dos pais do movimento Tropicália, que moldou música atual. Ao lado de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes e Gal Costa, ele participou do lançamento do álbum Tropicália Ou Panis Et Circenses em 1968. Em recente entrevista ao poral Metrópoles, Tom Zé falou sobre o assunto.

“A música popular brasileira é uma coisa admirável e eu estou dizendo devido ao que me vem de informação do exterior. Em Londres, a London University, fundou um instituto de estudos de cultura brasileira, cujo objetivo principal é música, é o lugar onde eles vão estudar nosssa cultura brasileira e a música é o principal meio de informação. Então, eu, pessoalmente, posso me alegrar de ter surgido desse movimento e vindo dessa maneira”, falou.

O primeiro álbum solo de Tom Zé, Grande Liquidação, foi lançado em 1968. Seu trabalho mais recente é o álbum Língua Brasileira, lançado em 2022.