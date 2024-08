Grávida, Thayse Teixeira é internada na UTI. Entenda o que aconteceu

Thayse Teixeira, ex-participante do reality A Fazenda 11 da Record TV, voltou a ser internada em São Paulo neste sábado, 24

Thayse Teixeira, ex-participante do reality A Fazenda 11, da Record TV, voltou a ser internada no Hospital e Maternidade Santa Maria, em São Paulo, neste sábado, 24, após febre e dores. A influenciadora digital está na reta final de sua gravidez, que é fruto de seu relacionamento com o empresário Leonardo Meirelles.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, a assessoria da artista informou que, além de dores de cabeça e nos olhos, a empresária teve febre alta. Por essa razão, os médicos decidiram interná-la na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), "para monitoramento completo, devido o quadro gestacional".

Ela chegou a realizar exames de Covid-19, Influenza e dengue, mas deram negativo. "Thayse está sendo medicada, as dores parcialmente controladas, mas ainda não há diagnóstico fechado pela equipe médica. O parto de Leozinho está previsto para a próxima semana", informou o comunicado.

Leonardo Meirelles pede orações

E o companheiro dela, Leonardo Meirelles, usou os stories no Instagram para postar um desabafo. "Tem muita gente preocupada com a nossa família. Eu peço que vocês tirem um tempinho de vocês para fazer uma oração. Todo mundo que gosta da gente e da nossa família. Deus está no comando de tudo. Em respeito a vocês eu estou aqui aparecendo para falar tudo que está acontecendo. Ela segue em observação. Conto com as orações de vocês", disse.

"Ontem uma das médicas falou para ela fazer uma tomografia. Porque ela tinha feito uma série de exames que não identificaram a causa da dores dela. Mas depois eles constataram que era melhor não fazer levando em consideração o risco que poderia trazer ao Leozinho. Mas ela segue fazendo exames e tomando muita medicação. Essas dores vão e voltam. Fé em Deus que vai dar tudo certo e ela vai estar 100% em breve. Em nome de Jesus", completou.

Vale lembrar que a internação acontece cerca de dois meses após ela ser hospitalizada por causa de pneumonia aguda.