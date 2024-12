Tata Werneck comenta sobre recuperação após cirurgia: 'De repouso'

Após revelar que passou por uma cirurgia, a apresentadora Tata Werneck voltou às redes sociais para atualizar seu estado de saúde

Após revelar que passou por uma cirurgia sem dar muitos detalhes do que a levou ao hospital, a apresentadora Tata Werneckvoltou às redes sociais nesta terça-feira, 10, para atualizar seu estado de saúde.

Nos stories do Instagram, a humorista disse que está se recuperando bem e manteve o bom humor ao contar sobre o pós-operatório. “Pessoal, eu tô em casa, tô aqui de repouso. Estou repleta de sono, quatro quilos acima’”, disse ela, que cantou a última parte.

Quando Tata Werneck revelou a cirurgia?

Na última segunda-feira, 9, ela compartilhou uma imagem em que aparece ao lado da médica que a acompanhou durante seu procedimento e confessou ser uma paciente medrosa, mas que ganhou segurança graças a atenção da equipe.

"Me operei essa semana e estava com medo até do algodão. Agradeço a toda equipe de limpeza, técnicos de enfermagem, nutrição, 'marqueiros', recepção e a maravilhosa Dra. Ludhmila Hajjar, chefe do hospital. A Dra. Leila e ao Dr. Saulo, que tiveram a maior dificuldade: me anestesiar [risos]. Obrigada pelo cuidado e paciência. Não sou uma paciente fácil. Sou muito medrosa", escreveu a artista na rede social.

Embora não tenha dado detalhes sobre a cirurgia, Tata contou que precisou passar um período internada e elogiou o hospital. "Parece que estamos num hotel (tirando o fato de acordar de fralda ) Obrigada também a minha tia Ângela que foi apenas me acompanhar mas eu a obriguei a fazer um check up". E reforçou: "Isso não é uma publicidade. É gratidão mesmo".

Em outro momento, ela explicou que o procedimento já estava agendado. "Era uma cirurgia que já estava programada há algum tempo. Eu já estou ótima, graças a Deus, um pouco inchada do soro. Um pouco mais feia, mas já estava também há um tempo, em um caminho mais definido".

