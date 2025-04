Viih Tube responde a comentários após revelar tamanho de sua calça: 'Ficam chocadas'

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais na manhã para rebater alguns comentários após revelar que está usando calça tamanho 40

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 28, para rebater alguns comentários após revelar que está usando calça tamanho 40. Em um vídeo compartilhado no domingo, 27, ela contou que conseguiu emagrecer 15 kg após o parto de Ravi, seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer.

Ela ainda compartilhou que conseguiu entrar em um conjunto de alfaiataria que não usava desde antes de engravidar pela segunda vez, o que gerou repercussão entre os internautas. Por isso, ela voltou a falar sobre o assunto. "Ainda falando do assunto emagrecimento.Eu vi gente falando: 'Nossa, não parece que essa calça é 40, ela ainda está superquadrada'. E [dizendo] várias coisas assim", iniciou.

"Gente, vocês não tem dimensão, eu sou um Minion. Tenho 1,57 de altura. Quando as pessoas me veem pessoalmente, a coisa que mais ficam chocadas é com a minha altura. O povo olha pra baixo para olhar pra mim. O Eli tem mais de 1,90 [de altura], então é gritante a diferença. Sou muito pequenininha, por isso que achou que cheguei no 40, mas antigamente eu usava 36, sem dieta e sem nada. Estou um pouco longe, ainda tem chão", complementou.

O que Viih Tube falou sobre seu emagrecimento?

Em seu desabafo, a ex-BBB celebrou: "Eu nem acredito que entrei nessa calça, nesse conjunto. É 40 essa calça e eu cheguei a usar 44 depois que eu pari o Ravi. Esse conjunto eu comprei antes de engravidar dele, foi na época pós-maternidade, pós engravidar pela primeira vez. Antes de engravidar do Ravi, eu cheguei até o 38”, disse ela.

E garantiu que está emagrecendo apenas com dieta e treino. "Eu quero que meu estilo de vida mude. Treino aos poucos todos os dias, comer melhor todos os dias. Não pensem que 15 quilos é muito para um pós-parto, porque não é. Tem mulheres que em um mês perdem 10 ou 15 quilos muito rápido. Mas eu estou feliz com o meu resultado, quero que seja mais devagar, que seja uma mudança no meu estilo de vida”, finalizou.

