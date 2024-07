Skincare infantil? Dermatologista fala sobre prática que virou tendência

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf descarta riscos da skincare em crianças e explica detalhes sobre a nova tendência infantil

O mundo dos cuidados com a pele não é exclusividade dos adultos e aos poucos tem virado uma tendência entre crianças. Com a popularidade do conteúdo voltado para skincare nas redes sociais, meninos e meninas têm se divertido com os produtinhos especiais. Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf comentou sobre a "febre" que tem levado crianças e pais a investirem nos cuidados com a pele.

"Desde que as crianças tenham acesso aos produtos indicados para seu tipo de pele, na sua faixa etária, não é perigoso", iniciou a especialista, que, inclusive, defende que esses cuidados sejam incorporados cada vez mais na rotina de algumas famílias. "Acredito que cuidar da pele, desde que se tenha consciência sobre isso, é muito importante porque, a longo prazo, desacelera o envelhecimento e mantém a saúde da pele de forma mais constante e homogênea".

Segundo especialistas, a pele das crianças é mais fina e sensível que a dos adultos, o que a torna mais vulnerável a irritações, alergias e danos causados por fatores ambientais. O uso de produtos adequados e a adoção de uma rotina de cuidados simples podem fazer uma grande diferença.

Luciana segue explicando que, antes de qualquer tipo de investimento no mercado de cosmético, é importante que os pais sempre estejam atentos quais são os produtos que estão sendo utilizados na pele das crianças. Por conta disso, é importante sempre consultar um dermatologista pediátrico para não sofrer com riscos.

"Há produtos prontos e manipulados com ingredientes voltados para o público infantil, basta ter a orientação adequada do seu dermatologista para ajudar na escolha de acordo com o tipo de pele, que pode já estar oleosa, ressecada, sensível ou até mesmo com acne", afirma.

Em meio às dúvidas de pais e mães, a skincare infantil tem se mostrado mais do que uma tendência, mas também uma necessidade para garantir a saúde e o bem-estar das crianças. Com os cuidados certos e orientação profissional, tem ficado claro que é possível proteger a pele delicada dos pequenos e proporcionar-lhes uma infância saudável e livre de problemas dermatológicos.