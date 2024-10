Saiba como funciona a dieta adotada por Ana Maria Braga para manter a forma aos 75 anos

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli também ressalta os cuidados com a dieta de Ana Maria Braga, que ajuda a perder peso rápido e promove saciedade

Ana Maria Braga (75) revelou que a Dieta da Sopa é um dos segredos para manter a boa forma aos 75 anos. Conhecida por sua vitalidade e disposição, a apresentadora tem seguido essa dieta como uma alternativa para perder peso rapidamente e se manter saudável. A rotina alimentar da titular do Mais Você inclui a ingestão diária de sopa e mamão, que, segundo ela, ajudam a manter o corpo em equilíbrio.

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli explica que a Dieta da Sopa é caracterizada por ser hipocalórica, composta por legumes e vegetais que fornecem poucas calorias, mas são ricos em fibras e nutrientes essenciais. “A sopa, além de ser uma refeição leve, oferece uma boa hidratação ao corpo e contribui para uma sensação de saciedade, essencial para quem busca a perda de peso”, diz.

No entanto, a especialista alerta para a importância de usar essa estratégia por um período curto de tempo, já que a dieta da sopa possui uma ingestão insuficiente de proteínas, que são fundamentais para a manutenção e ganho de massa muscular, especialmente em mulheres após os 50 anos. “Pensando em longevidade e em evitar a perda de massa muscular que acontece com o envelhecimento, é essencial garantir uma oferta adequada de proteína em cada refeição. A quantidade necessária varia de acordo com o peso e o grau de atividade física de cada pessoa”, informa.

Para Ana Maria, a dieta funciona como uma ferramenta rápida para ajustes no peso, sem deixar de lado o prazer de comer. “Essa estratégia é ideal para quem precisa de uma perda de peso em um curto período, mas não deve ser seguida por muito tempo sem acompanhamento profissional”, reforça Cibele, destacando os cuidados na escolha dos ingredientes. “É importante incluir legumes variados e evitar ingredientes como creme de leite e queijos, que podem aumentar o valor calórico da sopa”, pontua.

A apresentadora, que já compartilhou sua receita da sopa em algumas entrevistas, também valoriza o consumo diário de mamão. “O mamão é excelente para a digestão e ajuda a regular o intestino, algo fundamental para o bem-estar de quem já passou dos 70 anos”, complementa Cibele. Com essa combinação, Ana Maria Braga mostra que é possível manter a saúde e a boa forma em qualquer idade, desde que com uma rotina alimentar adequada e equilibrada, complementada por uma ingestão proteica controlada e acompanhamento médico.

Leia também:Após mal-estar, Ana Maria Braga abre o jogo sobre sua saúde: 'Quem nunca'