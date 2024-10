Roque, ex-assistente de Silvio Santos, tem quadro de saúde atualizado

Roque, ex-assistente de palco de Silvio Santos, foi levado ao hospital após a esposa notá-lo debilitado em casa; saiba como ele está

Gonçalo Roque, ex-assistente de palco de Silvio Santos (1930-2024), teve seu quadro de saúde atualizado nesta segunda-feira, 28, através da esposa, Janilda Nogueira. O veterano, que estava debilitado e sem se alimentar corretamente, ficou internado na UTI por cerca de um mês para tratar uma desnutrição.

Em conversa com o portal LeoDias, Janilda informou que Roque já está melhor e, em breve, poderá seguir se recuperando em casa. "O nosso Roque é forte, já está bem. Só esperando alta médica", declarou a companheira do veterano.

Na última sexta-feira, 25, ela compartilhou em suas redes sociais a melhora significativa do marido: "Olha aí como as saturações dele estão ótimas", escreveu Janilda Nogueira em uma foto tirada no quarto do hospital. Em recente entrevista ao programa 'A Tarde É Sua', da RedeTV!, a esposa de Gonçalo Roque desmentiu os boatos de que ele estaria internado devido a um tumor no cérebro, descoberto em maio deste ano.

"Ele está aqui [no hospital] há quatro semanas. Ele não está com problema de tumor. Ele estava em casa muito debilitado. Como eu fui para Minas ver a minha família, fiquei lá uma semana e deixei ele com duas cuidadoras. Quando eu cheguei, via que ele não estava mais comendo e os medicamentos também. Ele não estava conversando nada, só fazia sinal com a mão, não abria o olho, estava muito ruim. Eu e a equipe decidimos levar ele para o hospital. Do pronto-socorro já levaram para a UTI e ligaram a sonda de dieta. Agora está com a PEG, que é pela barriga, e está se alimentando", esclareceu ela, na ocasião.

Roque resgata vídeo raro ao lado de Silvio Santos

Ex-assistente de palco de Silvio Santos e amigo pessoal do apresentador, Gonçalo Roque dividiu com o público um vídeo raro ao lado do ícone da TV brasileira. Em seu perfil oficial no Instagram, ele compartilhou um momento especial, gravado em 2006, durante um evento do SBT.

No registro, Silvio aparece tecendo elogios ao assistente, que na época, estava ao seu lado há 52 anos. Além do comunicador, a eterna Hebe Camargo, falecida em 2012 aos 83 anos, também surge no registro; confira detalhes!

