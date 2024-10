Ex-assistente de Silvio Santos, Roque é internado na UTI, diz colunista

Após descobrir tumor em maio deste ano, Roque é internado novamente na UTI; esposa levou o ex-assistente do SBT para hospital após o notar debilitado

O ex-assistente de palco de Silvio Santos, Roque, foi internado novamente na UTI esta semana. Em maio deste ano, ele descobriu um tumor benigno no cérebro depois de protagonizar um desmaio enquanto almoçava com a família. Nos últimos dias, ao apresentar uma piora em seu comportamento, ele fo levado ao hospital pela mulher.

As informações sobre a internação de Roque foram dadas pelo filho dele ao portal de Leo Dias. Sérgio contou que a mãe, Janilda Nogueira, viu que o amado não estava se alimentando direito e estava ficando debilitado.

"Meu pai está vindo a quase um ano muito debilitado, não estava mais querendo se alimentar e ficou muito desnutrido. Então minha mãe o levou pro hospital onde foi direto pra UTI, onde vem fazendo todos os exames. O estado dele hoje é estável”, explicou o que aconteceu.

Em agosto, Roque lamentou a morte de Silvio Santos, com quem iniciou a parceira nos anos 60. “Hoje é um dia de uma dor que eu nunca pensei que sentiria. Perdi não só um patrão, mas um grande amigo, um companheiro de décadas de trabalho, risadas e histórias. O Silvio sempre foi mais do que um chefe; ele era um mestre, alguém que ensinava com um sorriso, que acreditava na simplicidade e no valor das pessoas”, começou Roque.

Em maio, o ex-funcionário do SBT ficou cerca de uma semana internado e depois a esposa celebrou sua alta."Roque voltando pra casa depois de um susto agora está tudo bem não foi preciso de cirurgia pois o exame deu um menigioma benigno não foi preciso de cirurgia graças a Deus com o medicamento certo ele vai evitar de da convulsão", falou ela.

Depois de passar alguns dias internado, Roque, assistente de palco de Silvio Santos, recebeu o diagnóstico de meningioma, uma espécie de tumor benigno no cérebro. Por conta da repercussão do caso, a CARAS Brasil foi atrás do neurocirurgião Dr. Murilo Marinho, para explicar um pouco sobre o caso.

De acordo com o especialista, o meningioma é um tumor bastante comum e, apesar da necessidade de cuidado após o diagnóstico, não é cancerígeno. "Ele é um tipo de tumor que se origina nas meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal".

"É um dos tipos mais comuns de tumores cerebrais primários. A maioria dos meningiomas é benigna, o que significa que não são cancerígenos, embora alguns possam ser atípicos ou malignos", completou.

