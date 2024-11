Nas redes sociais, Rodrigo Faro mostrou mais um passo na recuperação de Vera Viel, que realizou cirurgia para remover tumor raro em outubro

Nesta quinta-feira, 21, Rodrigo Faro usou as redes sociais para mostrar detalhes da evolução no tratamento da esposa, Vera Viel. Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador mostrou Vera realizando mais uma sessão de fisioterapia, após a cirurgia para a retirada de um tumor raro e malígno no início de outubro.

"A Vera já tá sarrando no ar…Que força que essa mulher tem… Uma recuperação surpreendente!!!", escreveu ele na legenda da publicação.

"Cada dia que passa ela vai desenvolvendo, voltando... e quantos dias para largar a muleta?", perguntou Faro no vídeo em que mostra a esposa fazendo exercícios na sessão de fisioterapia. "Um", respondeu a modelo. "Se o doutor deixar", completou ele, aos risos.

Nos comentários, os fãs enviaram palavras de carinho à família. "Olha elaaaaaa, que bom ver essa melhora!", disse um. "Jesus abençoe sua família, Rodrigo", declarou outro. "Boa recuperação, Vera Viel, vocês merecem ter uma vida tranquila e feliz, Deus esteja com essa família linda", desejou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Rodrigo Faro confessa sobre nova fase do tratamento de Vera Viel

Vera Viel iniciou nesta semana uma nova fase em seu tratamento contra o câncer, um mês após a remoção de um tumor raro e maligno na coxa esquerda, ela começou as sessões de radioterapia. O apresentador Rodrigo Faro, esposo da modelo, revelou uma curiosidade sobre essa etapa na recuperação de sua esposa.

Nas redes sociais, na última terça-feira, 12, o comunicador postou um vídeo com Vera Viel e celebrou que ela mencionou que ela está se adaptando bem ao tratamento. No segundo dia de radioterapia de sua esposa, Rodrigo Faro revelou uma curiosidade nessa nova fase no combate a doença.

"Olha quem acabou de chegar da segunda sessão de radioterapia. [Essa é] a bermuda que eu dei para ela, de proteção solar para fazer a radio. Graças a Deus, super cicatrizado, segunda sessão. Começou a fazer a radioterapia", declarou o apresentador.

Apegados na fé, o casal revelou uma curiosidade nessa nova fase do tratamento de Vera Viel. Rodrigo Faro mencionou que sua esposa vai passar por 33 sessões de radioterapia, mesma idade de Jesus Cristo, e que ela encerra essa fase do tratamento no dia 25 de dezembro, data que é atribuída ao seu nascimento: "Mais uma coincidência linda, são 33 sessões, a idade de Cristo e essas sessões vão acabar exatamente no dia 25 de dezembro, no aniversário Dele!", revelou Rodrigo Faro.